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الرقابة المالية: مد تصفية صندوق تأمين شركة وادي الملوك للطحن لمدة عام

10/6/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 2421 لسنة 2023، بشأن مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة لمدة عام أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب اعتبارًا من 24 سبتمبر عام 2023.



ووفقًا لتقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 وبلغت 17.6 مليار جنيه مقابل 14.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 21.2%.



ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 60%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2%.



وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 34.7%.



ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 20%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 45.4%.









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