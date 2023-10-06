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5 ملاحظات على قوائم الإسكندرية للحاويات أبرزها 85 مليون جنيه طاقات عاطلة

10/6/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) حدد الجهاز المركزي للمحاسبات ، أبرز الملاحظات على القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وهي:



1- بلغت قيمة الطاقات العاطلة خلال العام المالي 2022/2023 نحو 85.424 مليون جنيه عبارة عن 79.133 مليون جنيه قيمة عدد 2 ونش عملاق، ونحو 6.291 مليون جنيه قيمة ونش ساحة متوقف لحين التقرير بحالته الفنية.



2- انخفاض المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، والذي بلغ 8.333 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 6%.



3- لم تحقق الشركة أية عوائد عن استثماراتها في شركات شقيقة في 30 يونيو لعام 2023 والبالغ صافي قيمتها 304 ملايين جنيه.



4- عدم تناسب قيمة خطابات الضمان المقدمة من بعض العملاء مع المديونيات المستحقة عليهم، حيص تصل إلى ما دون الـ1% في بعض الحالات (العميل مدترنيان MSC)، وأن إيراداه يمثل نحو 51.13% من إجمالي إيراد محطة الدخيلة، الأمر الذي يشير إلى وجود عامل خطوة على الشركة من حيث اعتمادها على عميل واحد، وعدم وجود الضمان الكافي.



5- أرسلت الشركة مصادقات عن أرصدة الموردين في 30 يونيو عام 2023، ولم يواف الجهاز بالرد على بعض أرصدة كبار المتعاملين.



وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 4.96 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.4 مليار جنيه مقارنة مع 2.1 مليار جنيه.



وتعمل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وتمتلك استثمارات في 3 شركات شقيقة وهم ممفيس للتوكيلات الملاحية، وآمون للتوكيلات الملاحية، وأبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية بنسبة 44% لكل منهم، كما تمتلك مساهمات بنسبة 6.54% في الشركة المصرية للجراجات (ترجمان جروب)، ونسبة 2% في الشركة المصرية للملاحة البحرية، و13% في شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.



ويتوزع هيكل ملكية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بين 35.369% للشركة القابضة للنقل البري والبحري، و32% لشركة ألفا أوربكس، و20% للشركة السعودية المصرية للاستثمار، وباقي النسب للتداول الحر منها 7.631% حصة هيئة ميناء الإسكندرية.







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