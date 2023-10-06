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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. CIB فى المركز الأول وبلتون ثانيًا

10/6/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 30.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 195.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 566 مليون جنيه.



وجاء في المركز الثالث "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول بلغ 3.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 496.2 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول 32.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 324.3 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 60 مليون ورقة، وقيمة تداول 286.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 247.6 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 589.4 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 204.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 13.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 202.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 90.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 192.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الدلتا للسكر" بحجم تداول بلغ 3 ملايين ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 162.5 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر أكتوبر- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.







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