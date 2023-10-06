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بيع نسبة 0.9% من الطاقة المولدة في مصر خلال أبريل إلى دول مجاورة

10/6/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) انخفض إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بمعدل 4.5% خلال شهر أبريل عام 2023 مقارنةً بشهر مارس من العام ذاته، وتراجعت الطاقة المولدة بمعدل 6.5%، بينما ارتفعت الطاقة المشتراه من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بمعدل 29.6%، وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري.



ووزعت الطاقة المستخدمة، والتي تمثل
82.2% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة، بلغ المستخدم في الأغراض المنزلية 35.5%، و28% في الأغراض الصناعية، ونسبة 30.8% في الاستخدامات الأخرى، ونسبة 4.8% في الأغراض التجارية، و0.9% تم بيعه لدول الربط الدولي .



استطاعت مصر خلال السنوات الأخيرة أن تتحول من دولة تعاني من أزمة في الكهرباء وانقطاع مستمر للتيار إلى تحقيق فائض كبير في الطاقة الكهربائية الوحدة تطمح في تصدريها إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال تقوية شبكات الربط الولية، كما تم إنشاء شبكات وخطوط ربط جديدة مع دول بهدف تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية وتلبية حاجة دول الجوار من الطاقة الكهربائية.





ونجحت الدولة في إضافة قدرات لتوليد الكهربائية بلغت 31 ألف ميجا وات خلال 9 سنوات ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجا وات، من إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، ومشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1634 ميجا وات من الرياح، و1631 من الطاقة الشمسية بإجمالي تكلفة 1.79 تريليون جنيه، فيما بلغ عدد مشتركي شبكة الكهرباء 39.8 مليون مشترك حتى نهاية عام 2022 بزيادة 8.9 مليون مشترك مقارنة بالفترة من عام 2014 حتى عام 2022.



كما عملت الحكومة، على استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجا وات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجا وات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجا وات، ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجا وات، وتم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.











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