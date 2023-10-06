افتتاح معرض الكاريكاتير ونصر أكتوبر بالأوبرا بمشاركة 50 فنانا عربيا وأجنبيا

MENAFN - Youm7) تنظم الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنان هفيفيان البتانوني، ومشروع ذاكرة الكاريكاتير ، معرض الكاريكاتير ونصر أكتوبر، احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، في تمام السابعة مساء الثلاثاء، 10 أكتوبر الحالى، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا بالقاهرة، ويستمر المعرض حتى 18 أكتوبر الجاري.

المعرض يضم أكثر من مائتي رسم كاريكاتير ما بين الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري لأكثر من 50 رسام كاريكاتير مصريا وعربيا وأجنبيا، حيث يضم المعرض ولأول مرة بالتعاون مع أسرة صاروخان وجواد حجازى، مجموعة أصلية من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بنصر أكتوبر لرائد الكاريكاتير السياسى المصرى ذى الأصول الأرمنية "ألكسندر صاروخان"، ورسام الكاريكاتير المصري الراحل "جواد حجازى".

كما يتم تقديم عرض مجموعة رسوم كاريكاتيرية مستنسخة بجودة عالية لمجموعة من رواد فن الكاريكاتير المصرى الذين عاصروا نصر أكتوبر وتفاعلوا معه ومنهم: "رخا، زهدي العدوى، أحمد طوغان، صلاح جاهين، جورج البهجورى، صلاح الليثى، الحسين فوزى، حسن حاكم، مصطفى حسين، رؤوف عياد، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، عثمان، محسن جابر، نبيل السلمى، ماهر داود، عبد الحليم البرجينى، عبدالعزيز تاج".

كما أن المعرض يضم ولأول مرة إلى جانب أعمال رواد فن الكاريكاتير المصرى، نتاج مسابقة اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر، وهى مسابقة دولية فى مجالي الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيرى، نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وشارك فيها 75 رسام من 30 دولة، ومن المقرر أن توزع جوائز المسابقة في ختام حفل الافتتاح وشهادات التقدير على المشاركين .

وإلى جانب الرسوم الكاريكاتيرية يضم المعرض ولأول مرة ركن خاص لمجموعة من الطوابع البريدية التى شارك بها طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة الأهرام الكندية، فى المسابقة التي نظمتها الهيئة القومية للبريد لاختيار طابع البريد الرسمي لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، هذا إلى جانب عرض لإصدارات مشروع ذاكرة الكاريكاتير.



