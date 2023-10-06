افتتاح معرض الكاريكاتير ونصر أكتوبر بالأوبرا بمشاركة 50 فنانا عربيا وأجنبيا

(MENAFN
- Youm7) تنظم الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنان هفيفيان البتانوني، ومشروع ذاكرة الكاريكاتير ، معرض الكاريكاتير ونصر أكتوبر، احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، في تمام السابعة مساء الثلاثاء، 10 أكتوبر الحالى، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا بالقاهرة، ويستمر المعرض حتى 18 أكتوبر الجاري.
المعرض يضم أكثر من مائتي رسم كاريكاتير ما بين الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري لأكثر من 50 رسام كاريكاتير مصريا وعربيا وأجنبيا، حيث يضم المعرض ولأول مرة بالتعاون مع أسرة صاروخان وجواد حجازى، مجموعة أصلية من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بنصر أكتوبر لرائد الكاريكاتير السياسى المصرى ذى الأصول الأرمنية "ألكسندر صاروخان"، ورسام الكاريكاتير المصري الراحل "جواد حجازى".
كما يتم تقديم عرض مجموعة رسوم كاريكاتيرية مستنسخة بجودة عالية لمجموعة من رواد فن الكاريكاتير المصرى الذين عاصروا نصر أكتوبر وتفاعلوا معه ومنهم: "رخا، زهدي العدوى، أحمد طوغان، صلاح جاهين، جورج البهجورى، صلاح الليثى، الحسين فوزى، حسن حاكم، مصطفى حسين، رؤوف عياد، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، عثمان، محسن جابر، نبيل السلمى، ماهر داود، عبد الحليم البرجينى، عبدالعزيز تاج".
كما أن المعرض يضم ولأول مرة إلى جانب أعمال رواد فن الكاريكاتير المصرى، نتاج مسابقة اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر، وهى مسابقة دولية فى مجالي الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيرى، نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وشارك فيها 75 رسام من 30 دولة، ومن المقرر أن توزع جوائز المسابقة في ختام حفل الافتتاح وشهادات التقدير على المشاركين .
وإلى جانب الرسوم الكاريكاتيرية يضم المعرض ولأول مرة ركن خاص لمجموعة من الطوابع البريدية التى شارك بها طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة الأهرام الكندية، فى المسابقة التي نظمتها الهيئة القومية للبريد لاختيار طابع البريد الرسمي لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، هذا إلى جانب عرض لإصدارات مشروع ذاكرة الكاريكاتير.
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