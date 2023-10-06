شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة ندوة فى المجلس الأعلى للثقافة

(MENAFN
- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، ندوة
بعنوان "شاهد على النصر..شهادات من خارج الجبهة"، ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التى ينظمها المجلس على امتداد شهر أكتوبر احتفالا بمرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، تبدأ الندوة في تمام السادسة مساء الثلاثاء 10 أكتوبر بمقر المجلس.
وتأتى الندوة بمشاركة المؤرخ الدكتور محمد صابر عرب، والشاعر والناقد شعبان يوسف، والكاتبة عزة كامل، ويديرها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
ويقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات
أونلاين، كما يصدر المجلس عدد من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع، وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين
والأدباء.
وتتاح أيضا بمنفذ البيع كافة إصدارات المجلس الأعلى للثقافة بشكل عام والتي تضم إصدارات النشر العام وإصدارات الكتاب الأول وإبداعات التفرغ وأبحاث المؤتمرات بالإضافة إلى الدوريات التي يصدرها المجلس.
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