شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة ندوة فى المجلس الأعلى للثقافة

MENAFN - Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، ندوةبعنوان "شاهد على النصر..شهادات من خارج الجبهة"، ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التى ينظمها المجلس على امتداد شهر أكتوبر احتفالا بمرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، تبدأ الندوة في تمام السادسة مساء الثلاثاء 10 أكتوبر بمقر المجلس.

وتأتى الندوة بمشاركة المؤرخ الدكتور محمد صابر عرب، والشاعر والناقد شعبان يوسف، والكاتبة عزة كامل، ويديرها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات

أونلاين، كما يصدر المجلس عدد من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع، وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين

والأدباء.

وتتاح أيضا بمنفذ البيع كافة إصدارات المجلس الأعلى للثقافة بشكل عام والتي تضم إصدارات النشر العام وإصدارات الكتاب الأول وإبداعات التفرغ وأبحاث المؤتمرات بالإضافة إلى الدوريات التي يصدرها المجلس.