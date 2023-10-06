افتتاح معرض فن تشكيلى بعنوان زمن متضافر.. مياه عميقة 29 أكتوبر

MENAFN - Youm7) تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2023، معرضاً للفنانتين لبينا حميد وماجدة ستاوارسكا، تحت عنوان "زمن متضافر.. مياه عميقة"، يقام فى الفترة بين 29 أكتوبر الحالى، و28 يناير 2024، فى المبانى الفنية فى ساحة المريجة.

يشار إلى أن "زمن متضافر.. مياه عميقة" هو المعرض الأول للفنانتين فى المنطقة، ويأتى امتداداً لتعاونهما الفنى على مدار سنوات طويلة، حيث يضم مجموعة من الأعمال التي أعيد تخيلها استجابة للمشهد العمرانى والصوتى لإمارة الشارقة، وما تستحضره المدينة من مشاعر مرتبطة بوصفها متاخمة للبحر، بالإضافة إلى أربعة أعمال جديدة من تكليف المؤسسة وأخرى أنتجتها الفنانتان حديثاً.

وعبر أعمال تتنوع بين التركيب واللوحات والصوت، يسلط المعرض الضوء على استكشاف حميد وستاوارسكا المستمر لموضوعي اللغة والذاكرة، سواء عبر ممارستهما الفنية الفردية أو المشتركة.

وفى هذا الصدد يقول قيم المعرض عمر خليف: "يمكننا أن نفهم نتائج العمل المشترك بين لبينا وماجدة عبر مجموعة الوسائط المتعددة فى المعرض، حيث تستخدم الفنانتان اللوحة والشعر واللغة والصوت للكشف عن التاريخ والذكريات الخاصة بهما من جهة، وتلك الخاصة بمدينة الشارقة من جهة أخرى".

يعود التعاون بين الفنانتين إلى ما يقارب عقدين من الزمن، وقد جمعت ممارستهما المشتركة بين اهتمامهما العميق بوسيط الصوت وبحثهما في التاريخ الإنساني، حيث تُعرف حميد (مواليد زنجبار 1954) بمقاربتها الفنية المغايرة سواء في كتابتها أو لوحاتها أو أعمالها التركيبية، التي تركز فيها على تصوير مشاهد الحياة اليومية التي غالباً ما يتم تجاهلها، وهي واحدة من الفنانين الرواد والمؤسسين لحركة الفن الأسود البريطانية في الثمانينيات، وما زالت شخصية مفصلية في أساليب التعبير المتواصلة عن تجربة السود وإبداع المرأة داخل المملكة المتحدة، فيما تستكشف ستاوارسكا (مواليد بولندا 1976) موضوع الذاكرة عبر ممارستها التي تجمع فيها الصوت والأداء وصور التحريك والفوتوغراف، الناتجة عن عملية "الإصغاء الداخلى" التي تتضمن الإنصات للمدن والاستجابة لها في حوار مع قاطنيها.