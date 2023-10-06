فعاليات اليوم ..سيدتى أنا بالمسرح القومى والاحتفال بنصر أكتوبر بالتنوير

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، عدد من
الفعاليات الثقافية والفني ،
اليوم السبت 7 أكتوبر، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
ينظم بيت العمارة المصري، سيمينار بعنوان "عمارة المجتمعات المثابرة"، والذي يقام ضمن احتفالات بيت المعمار بيوم العمارة العالمي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وسوف يلقي مجموعة من الباحثين، كلماتهم، تتضمن الموضوعات أطروحات متنوعة حول موضوع العام "المجتمعات المثابرة" ما بين رؤي للمدن والمجتمعات المصرية المختلفة (القصير وأسوان ورشيد) والتعلم من التراث المصري التاريخي في مناطق تراثية متميزة مثل الحكي التراثي والإدراك للعمارة التراثية في عصر الذكاء
الاصطناعي.
كما تنظم الجمعية المصرية للتنوير، أمسية جديدة من أمسياتها، والتي تحتفل خلالها باليوبيل الذهبى لــ ذكري انتصارات حرب أكتوبر، وذلك في تمام السابعة مساء، بمقر الجمعية الكائن في مصر الجديدة.
ويشارك في احتفالية اللواء أركان حرب عادل منصور، والذى شارك فى انتصارات حرب أكتوبر من خلال قوات الدفاع الجوى، واللواء أحمد ماهر عوض الكاتب والذي شارك في حرب أكتوبر 1973 من خلال سلاح المشاة وقوات الصاعقة.
كما يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمى، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحى "سيدتي أنا" في السادسة مساء، بالمسرح القومي، قبل بداية العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي، بمشاركة الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، والناقدة
وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.
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