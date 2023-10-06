فعاليات اليوم ..سيدتى أنا بالمسرح القومى والاحتفال بنصر أكتوبر بالتنوير

MENAFN - Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، عدد منالفعاليات الثقافية والفني ،اليوم السبت 7 أكتوبر، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:

ينظم بيت العمارة المصري، سيمينار بعنوان "عمارة المجتمعات المثابرة"، والذي يقام ضمن احتفالات بيت المعمار بيوم العمارة العالمي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وسوف يلقي مجموعة من الباحثين، كلماتهم، تتضمن الموضوعات أطروحات متنوعة حول موضوع العام "المجتمعات المثابرة" ما بين رؤي للمدن والمجتمعات المصرية المختلفة (القصير وأسوان ورشيد) والتعلم من التراث المصري التاريخي في مناطق تراثية متميزة مثل الحكي التراثي والإدراك للعمارة التراثية في عصر الذكاء

الاصطناعي.

كما تنظم الجمعية المصرية للتنوير، أمسية جديدة من أمسياتها، والتي تحتفل خلالها باليوبيل الذهبى لــ ذكري انتصارات حرب أكتوبر، وذلك في تمام السابعة مساء، بمقر الجمعية الكائن في مصر الجديدة.

ويشارك في احتفالية اللواء أركان حرب عادل منصور، والذى شارك فى انتصارات حرب أكتوبر من خلال قوات الدفاع الجوى، واللواء أحمد ماهر عوض الكاتب والذي شارك في حرب أكتوبر 1973 من خلال سلاح المشاة وقوات الصاعقة.







كما يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمى، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحى "سيدتي أنا" في السادسة مساء، بالمسرح القومي، قبل بداية العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي، بمشاركة الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، والناقدة

وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.