جوزيف روتبلات أكبر فائز بجائزة نوبل للسلام منذ عام 1901 وحتى اليوم

MENAFN - Youm7) جوزيف روتبلات فيزيائى بريطانى، لا يزال حتى يومنا هذا، وعلى مدار 122 عاما، أكبر فائز بجائزة نوبلللسلام، منذ انطلاقها عام 1901 وحتى عام 2023.

حينما منح الفيزيائى البريطانى جوزيف روتبلات جائزة نوبل للسلام، كان يبلغ من العمر 87 عامًا عندما حصل عليها فى عام 1995.

جوزيف روتبلت هو فيزيائى بريطانى ولد فى 4 نوفمبر 1908 فى وارسو وتوفى فى 31 أغسطس 2005، ويعتبر جوزيف الفيزيائى الوحيد الذى غادر مشروع مانهاتن قبل تدمير مدينة هيروشيما فى اوت 1945، وقام بتأسيس مؤتمر باجواش للعلوم والشئون الدولى لتنبيه العالم إلى مخاطر القنبلة النووية.

درس جوزيف روتبلات الفيزياء فى بولندا التى غادرها إلى المملكة المتحدة، بعد الاحتلال النازى لها خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تستطع زوجته السفر بسبب المرض، فتم إيقافها من قبل النازيين وتوفيت فى معسكر اعتقال.

وانضم جوزيف روتبلات بعد ذلك إلى مشروع مانهاتن، ولكنه غادره وعاد إلى بريطانيا وحصل على جنسيتها، ودرس فى جامعة لندن الفيزياء بين 1949 و1976.

وقّع جوزيف روتبلات سنة 1955 مع ألبرت أينشتاين وبيرتراند راسل على عريضة تحذر الحكومات من مخاطر السباق إلى التسلح وتدعو العلماء من مخاطر النووي.