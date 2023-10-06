جوزيف روتبلات أكبر فائز بجائزة نوبل للسلام منذ عام 1901 وحتى اليوم

(MENAFN
- Youm7) جوزيف روتبلات فيزيائى بريطانى، لا يزال حتى يومنا هذا، وعلى مدار 122 عاما، أكبر فائز بجائزة نوبل
للسلام، منذ انطلاقها عام 1901 وحتى عام 2023.
حينما منح الفيزيائى البريطانى جوزيف روتبلات جائزة نوبل للسلام، كان يبلغ من العمر 87 عامًا عندما حصل عليها فى عام 1995.
جوزيف روتبلت هو فيزيائى بريطانى ولد فى 4 نوفمبر 1908 فى وارسو وتوفى فى 31 أغسطس 2005، ويعتبر جوزيف الفيزيائى الوحيد الذى غادر مشروع مانهاتن قبل تدمير مدينة هيروشيما فى اوت 1945، وقام بتأسيس مؤتمر باجواش للعلوم والشئون الدولى لتنبيه العالم إلى مخاطر القنبلة النووية.
درس جوزيف روتبلات الفيزياء فى بولندا التى غادرها إلى المملكة المتحدة، بعد الاحتلال النازى لها خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تستطع زوجته السفر بسبب المرض، فتم إيقافها من قبل النازيين وتوفيت فى معسكر اعتقال.
وانضم جوزيف روتبلات بعد ذلك إلى مشروع مانهاتن، ولكنه غادره وعاد إلى بريطانيا وحصل على جنسيتها، ودرس فى جامعة لندن الفيزياء بين 1949 و1976.
وقّع جوزيف روتبلات سنة 1955 مع ألبرت أينشتاين وبيرتراند راسل على عريضة تحذر الحكومات من مخاطر السباق إلى التسلح وتدعو العلماء من مخاطر النووي.
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