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جهاز Macbook Pro القادم يحصل على مميزات كبيرة للبطارية.. إليك الأسباب

10/6/2023 11:25:38 PM
(MENAFN- Youm7) منذ أن تحولت آبل
من معالجات Intel إلى شرائح السيليكون تميزت أجهزة MacBooks من Apple بعمر بطارية هائل.



كشف تقرير حديث أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro الجديدة مقاس 16 بوصة و14 بوصة المقرر طرحها هذا العام يمكن أن تستهلك طاقة بطارية بشكل أقل، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



وبحسب التقريرفإن أجهزة MacBooks الجديدة التي تطلق في وقت لاحق من هذا العام، ستتميز بشاشات محسنة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من شاشات الشركة الحالية.



وعلى وجه التحديد، تستشهد DigiTimes بمصادر الصناعة التي تعتقد أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة القادمة ستأتي مع“إضاءة خلفية LED صغيرة يمكنها زيادة سطوع الشاشة بنسبة 10٪ مقارنة بمواصفات الجيل الأول”.





ومن المثير للاهتمام أن DigiTimes تشير إلى أن "تحسين السطوع لا يهدف إلى تحسين جودة الصورة، بل إلى توفير الطاقة وتحسين عمر البطارية"، و إذا كانت مصابيح Mini-LED الموجودة داخل الشاشة أكثر سطوعًا بشكل افتراضي، فسيحتاج الكمبيوتر المحمول إلى توفير طاقة أقل لها للحصول على نفس السطوع كما هو الحال في طرازات MacBook Pro الحالية، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع عمر البطارية إلى مستويات أعلى.



و تدعي DigiTimes أن طرازات MacBook Pro المحدثة سيتم إصدارها في الربع الرابع من عام 2023، والذي يقع بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر، ومع ذلك، فإن هذا لا يتوافق حقًا مع تاريخ الإطلاق الذي توقعه خبراء آخرون.



على سبيل المثال، ادعى الصحفي مارك جورمان أن أجهزة MacBook Pro المتطورة من Apple
أي الإصدارات مقاس 14 بوصة و16 بوصة – ربما لن يتم تحديثها حتى منتصف عام 2024، بينما ربط المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا العام المقبل كتاريخ الإطلاق.



وتم تحديث النماذج الحالية فقط في يناير 2023، لذلك سيكون من غير المعتاد أن تقوم شركة Apple بترقية نفس أجهزة الكمبيوتر المحمولة مرتين في عام واحد (خاصة بالنظر إلى مدى تكلفة هذه الأجهزة).



ومع ذلك، في هذا الأسبوع فقط، تم الإبلاغ عن أن شركة Apple ستقوم قريبًا بتحديث برنامج استبدال أجهزة Mac الخاص بها لقبول المزيد من المنتجات، وهو ما قد يكون علامة على أن جهاز Mac جديد على وشك الإطلاق ، ومع ذلك كما قلنا في ذلك الوقت، ليس من المؤكد حتى ما إذا كان جهاز Mac الجديد هذا سيكون جهاز كمبيوتر محمولاً، ناهيك عن أجهزة MacBook Pro المتطورة من Apple.



في النهاية، سيتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت DigiTimes على حق فيما يتعلق بتاريخ الإصدار وسطوع الشاشة. إذا كان الأمر صحيحًا بشأن الشاشات الجديدة، فيمكننا أن نرى أجهزة MacBooks من Apple تعمل على تحسين إحدى أفضل ميزاتها.











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