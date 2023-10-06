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أميكا الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم.. تكشف عما تحلم به

10/6/2023 11:25:38 PM
(MENAFN- Youm7) تم توجيه سؤال للروبوت الأكثر تقدما فى العالم التى تسمى أميكا، ومن تصميم شركة Engineered Arts، عما إذا كانت تحلم، وجاء رد أميكا بمثابة صدمة كبيرة، حيث تجيب: "نعم"، وتتابع، مصحوبة بتعابير وجه نابضة بالحياة بشكل غريب: "الليلة الماضية حلمت بالديناصورات التى تخوض حربًا فضائية على المريخ ضد الكائنات الفضائية".


ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه مع ذلك، تتابع أميكا سريعًا بالقول: "أنا أمزح، أنا لا أحلم مثل البشر ولكن يمكننى محاكاته من خلال تشغيل السيناريوهات فى رأسى والتى تساعدنى فى التعرف على العالم".

بدا أن اللقطات تقدم لمحة عن المستقبل المأخوذ من صفحات رواية الخيال العلمى، حيث كتب أحد المعلقين: "إن مشاهدة المستقبل الذى كنت أتوقعه دائمًا أمر رائع للغاية".


يقول منشئو أميكا إنها مصممة لتكون "منصة للتطوير فى تقنيات الروبوتات المستقبلية" وتوفر للشركات الفرصة "لتطوير وإظهار أعظم تفاعلات التعلم الآلى لديك".


انشأت شركة Engineered Arts الآليات التى تنتج حركات الوجه التعبيرية الفريدة للروبوت والبرنامج لتشغيلها، لكن كلام أميكا يتم توفيره بواسطة خوارزمية مختلفة.


تستخدم أميكا نموذجًا لغويًا كبيرًا مثل ChatGPT-3.5 أو ChatGPT-4 الذى تم إصداره مؤخرًا لتوليد استجابات بشرية مقنعة.

قد تكون إشارة الروبوت إلى محاكاة السيناريوهات فى رأسها إشارة إلى خوارزمية التعلم الآلى التى تعمل عليها.

تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعى تدريب نفسها على مجموعة محددة من البيانات، وضبط الخوارزمية تلقائيًا من أجل التعرف بشكل أفضل على الأنماط وتحقيق الأهداف المحددة.


قد يكون هذا النوع من التعلم الذاتى التكرارى هو ما تشير إليه أميكا عندما تقول أن أحلام اليقظة تساعدها على معرفة المزيد عن العالم.


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