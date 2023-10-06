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الأرض تتعرض لانفجار طاقة من نجم ميت وسط صدمة علمية.. اعرف التفاصيل

10/6/2023 11:25:37 PM
(MENAFN- Youm7) تعرضت الأرض لانفجار طاقة من نجم ميت قوي للغاية لدرجة أن العلماء لا يستطيعون تفسيره بشكل كامل، وإن أشعة جاما المكثفة التي تم اكتشافها باستخدام نظام واسع من التلسكوبات في ناميبيا، نبعت من النجم Vela Pulsar على بعد حوالي 1000 سنة ضوئية من الأرض، وهو نوع من بقايا نجم ضخم انفجر منذ ما يقدر بنحو 10000 سنة ثم انهار على نفسه.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت عالمة الفلك البريطانية دام جوسلين بيل بورنيل أول شخص يكتشف هذا النوع من النجوم فى عام 1967، لكن هذه الدراسة تمثل أعلى أشعة طاقة من نجم نابض حتى الآن.



هذا لا يعني أن الكائنات الفضائية تحاول الاتصال بنا، وفقًا لباحث الدراسة Arache Djannati-Atai من مختبر Astroparticle & Cosmology (APC) في فرنسا.



وقال لـ MailOnline: "صحيح أنه عندما تم اكتشافهم لأول مرة في عام 1967، تم تسمية المصادر باسم LGM1 وLGM2 نسبة إلى الكائنات الفضائية، لكن ذلك كان بمثابة مزحة تقريبًا".



وأضاف الباحث "نحن نعلم على وجه اليقين أن النجوم النابضة هي جثث لنجوم ضخمة وليس هناك حاجة لأي ذكاء فضائي لإنتاج الإشارات التي نراها على الأرض."



توصف هذه النجوم النابضة بأنها بقايا النجوم التي انفجرت بشكل مذهل، وهو أكبر انفجار يحدث في الفضاء، وتبعث هذه النجوم النابضة حزمًا دوارة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، تشبه إلى حد ما المنارات الكونية.



وإذا اجتاز شعاعها نظامنا الشمسي، فإننا نرى ومضات من الإشعاع على فترات زمنية منتظمة، ويمكن البحث عن هذه الومضات، والتي تسمى أيضًا نبضات الإشعاع، في نطاقات طاقة مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي.









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