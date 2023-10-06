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جوجل تتيح تطبيق Magnifier لمستخدمى هواتف بيكسل.. تعرف على أبرز استخداماته

10/6/2023 11:25:37 PM
(MENAFN- Youm7) أتاحت
جوجل تطبيق Magnifier الخاص لجميع مستخدمي هواتف Pixel والذي تم تصميمه لتسهيل قراءة النصوص الصغيرة أو ذات الإضاءة الخافتة أو البعيدة، حيث
ظهر التطبيق لأول مرة في سلسلة Pixel 8 التي تم تقديمها في حدث Pixel من Google في وقت سابق من هذا الأسبوع .
ويسمح للمستخدمين "بتكبير النص الصغير، أو رؤية تفاصيل الكائن، أو تكبير النص البعيد مثل لافتات الشوارع أو قوائم المطاعم خلف طاولة الخدمة"، وذلك وفقًا لقائمة متجر Play لتطبيق Magnifier .
ويتم دعم الوصول المكبر للتطبيق حاليًا على هواتف Pixel 5 أو الإصدارات الأحدث، على الرغم من أن ذلك لا يشمل أجهزة Pixel Fold أو Pixel Tablet وفقًا لـ 9to5Google ، ويتميز التطبيق نفسه بواجهة مستخدم بسيطة إلى حد ما.

وتشتمل الشاشة الافتراضية على أزرار + و- كبيرة تستخدم للتحكم في وظيفة التكبير/التصغير، وتقع على جانبي زر الغالق/التجميد الدائري، بالإضافة إلى أزرار أصغر لتمكين/تعطيل مصباح الكاميرا والتبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية للجهاز.
ويمكن أيضًا العثور على ميزات إضافية مثل تعديلات التباين والسطوع ومرشحات الألوان لتحسين وضوح النص عن طريق تحديد زر الإعدادات في الجزء السفلي الأيسر من التطبيق ، ويقوم التطبيق تلقائيًا بضبط سطوع الصور الملتقطة في بيئات منخفضة الإضاءة، بينما يمكن أيضًا تعديل شدة المصباح المدمج باستخدام شريط التمرير.
وبعد التقاط صورة للنص المكبر بواسطة تطبيق Magnifier، يمكن للمستخدمين العثور على خيارات إضافية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة تتيح لهم نسخ النص، أو الاستماع إليه عبر تحويل النص إلى كلام، أو إرسال النص إلى Google عدسة لمزيد من التحليل، ولا يتم حفظ الصور الملتقطة في تطبيق Magnifier تلقائيًا في ألبوم الكاميرا، ولكن يمكن حفظها في مجلد كاميرا محدد لتسهيل العثور عليها.
لا يوجد حاليًا أي تأكيد حول ما إذا كان سيتم إصدار تطبيق Magnifier على نظام Android الأساسي أم لا. لقد قدم نظام iOS منذ فترة طويلة ميزة مماثلة لأصحاب iPhone الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعانون من بداية طول النظر الشيخوخي (الحالة الشائعة التي تتطلب نظارات القراءة)، لذلك سيكون من الرائع أن تكون أداة الوصول المفيدة هذه متاحة على نطاق أوسع.



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