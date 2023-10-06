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باحثون يقترحون تغليف جهاز توجيه Wi-Fi بورق الألومنيوم لهذا السبب

10/6/2023 11:25:36 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كانت إشارة جهاز توجيه Wi-Fi تتأخر في أجزاء معينة من منزلك، فيمكنك تغليفه بالألومنيوم، حيث كشف علماء الكمبيوتر في جامعة دارتموث، أن رقائق الألومنيوم المنزلية التي يبلغ سمكها 0.024 ملم هي بنفس جودة المعادن الأخرى الأكثر تكلفة والتي تعكس الإشارة مثل النحاس والفضة.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل الباحثون لحل بسيط لا يعد بتحسين الإشارة اللاسلكية فحسب، بل يمكنه أيضًا تعزيز الأمن السيبراني لديك، مقابل نفس المبلغ من المال تقريبًا الذي يكلف تغليف بقايا الطعام الخاصة بك.
وتعتمد تقنية الباحثين على عاكس مطبوع ثلاثي الأبعاد ومغلف بورق الألمنيوم، ويجب تحسين الشكل العاكس لكل جهاز توجيه بشكل شخصي لتوجيه الإشارات نحو المناطق المرغوبة وبعيدًا عن الأماكن التي لا تكون هناك حاجة إليها.
تستفيد الحيلة من حقيقة أن هوائيات جهاز توجيه Wi-Fi الخاص بك تضخ إشارات لاسلكية بشكل موحد في جميع الاتجاهات.
أنشأ الفريق بقيادة دارتموث طبقًا عاكسًا لتحسين إشارة Wi-Fi عن طريق إعادة توجيهها بالكامل إلى المكان الذي تحتاج إلى الوصول له، ووفقًا للباحثين، يقلل من التداخل وتأثير تثبيط الإشارة لمواد البناء والأثاث والأشياء الشائعة الأخرى.
ويمكنه أيضًا تعزيز حماية شبكتك ضد الهجمات الإلكترونية عن طريق تحديد المناطق القريبة التي توفر الوصول إلى الإشارة من جهاز التوجيه الخاص بك. وكانت وجدت الأبحاث السابقة أن وضع علبة صودا من الألومنيوم خلف نقطة وصول Wi-Fi يمكن أن يقوي الإشارة في اتجاه واحد، لكن في العمل الجديد، بنى الفريق على هذه الفكرة، حيث صمم خوارزمية لتحسين شكل العاكس لاستهداف مناطق تغطية أكثر تحديدًا، فريدة من نوعها لاحتياجاتهم الخاصة بشبكة Wi-Fi في مختبر واحد وغرفة مجاورة مفصولة بجدار سميك.



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