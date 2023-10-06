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سمير منصور يظفر بلقب المخضرمين وتصنيفية الشطرنج السريع

10/6/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - ظفر لاعب المنتخب الوطني ومدرب الفئات العمرية سمير منصور بلقبي بطولة المخضرمين، والشطرنج السريع، واللتين اختتمتا مؤخرا، بعد جولات حافلة بالندية والتنافس، شهدتهما قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، وسط متابعة مميزة لـ"الشطرنجيين" لجولات البطولتين، خاصة بطولة المخضرمين، التي استحدث فيها رواد اللعبة التي تزيد أعمارهم عن 50 عاما، ذكريات التنافس عبر مسيرة طويلة على الرقع الشطرنجية في مختلف المسابقات المحلية.
وقال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إشيدات، في رده على استفسارات "الغد" :استحدثنا بطولة المخضرمين منذ العام الفائت، تواصلا مع لاعبينا الذين ما يزالون يمارسون الرياضة الذهنية رغم تقدمهم بالعمر، أو أخدتهم ظروفهم الحياتية والعملية بعيدا، خاصة في ظل المتابعة الحثيثة للمخضرمين لمختلف المنافسات المحلية، وما يزالون يرتادون أروقة اتحاد الشطرنج، للقاء نظرائهم في حوار على الرقع الشطرنجية، فأردنا منحهم فرصة لإحياء ذكرياتهم التنافسية في إطار رسمي، ووجدنا رواجا كبيرا للفكرة التي تزيد من روابط عائلة الشطرنج".
وحول بطولة الشطرنج السريع التصنيفية، أجاب إرشيدات: "تأتي هذه البطولة بحسب خطة الاتحاد للموسم الحالي، وعمل على تنظيمها بهدف منح اللاعبين المشاركين فرصة لتحسين تصانيفهم على لائحة ترتيب اتحاد الشطرنج الدولي، في الوقت الذي نعمد على إقامة البطولات المتواصلة، لفئات الشطرنج الكلاسيكي، أو الخاطف او السريع، بما يمنح لاعبينا الاحتكاك المتواصل، وتبادل حوار الأفكار على الرقع الشطرنجية، لجميع الفئات على صعيد الجنسين، بما يشبه المعسكرات المتواصلة، ما يساعد على تطوير المستويات، وصقل المواهب والخامات التي تصب في مصلحة الشطرنج وزيادة انجازاتها العربية والقارية والدولية".
وعن استذكار الشطرنجيين لذكرى ميلاد راعي الحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، التي صادفت قبل أيام ، أجاب إرشيدات :"الراحل سمو الأمير محمد حي في قلوبنا في كل حين، ونستذكر سمو المؤسس ورئيس اتحاد الشطرنج والنادي الملكي، بروح الأب الروحي والمعلم والملهم، والمضي على نهجه ومبادئه، والتي ما تزال نبراسنا في العمل للحفاظ على أرثه، وتنفيذ وصاياه وخططه، والتي تقود الشطرنج نحو تعاقب أجيال وأبطال الشطرنج، وتدفع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية النوعية للرياضة الأردنية".
بطولة المخضرمين
خاض غمار بطولة المخضرمين 15 لاعبا، وتسيد سمير منصور المركز الأول برصيد 6.5 نقطة، وتشارك بالمركز الثاني مأمون حمدان، عيسى الزعبي وعبدالرحكن محمود برصيد 5 نقاط لكل منهم، وتشارك بالمركز الثالث عهد السقا وحافظ بكر برصيد 4 نقاط لكل منهما.
"الشطرنج السريع"
وشارك في هذه البطولة 150 لاعبا ولاعبة، وتصدر الترتيب العام سمير منصور برصيد 8.5 نقطة، وتشارك بالمركز الثاني كل من إيمان صوان، ركان دسة، عبدالله محمد ولؤي سمير وبايل داوود برصيد 7.5 نقطة لكل منهم، وتشارك بالمركز الثالث كل من مالك الحاج، عبدالرحمن حمود، سالم الغيلات، عبدالله العطية وسيف مالك برصيد 7 نقاط لكل منهم.

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