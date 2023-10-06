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أبها يوقف انتفاضة النصر في الدوري السعودي

10/6/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أوقف أبها انتفاضة النصر وحرمه من الارتقاء الى المركز الثاني مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 2-2 الجمعة على ملعب "الأول بارك" في الرياض في المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وفرط النصر في تقدمه بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (3) والبرازيلي اندرسون تاليسكا (28)، حيث قلًَّص التونسي سعد بقير الفارق قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء) ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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