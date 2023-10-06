أبها يوقف انتفاضة النصر في الدوري السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوقف أبها انتفاضة النصر وحرمه من الارتقاء الى المركز الثاني مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 2-2 الجمعة على ملعب "الأول بارك" في الرياض في المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وفرط النصر في تقدمه بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (3) والبرازيلي اندرسون تاليسكا (28)، حيث قلًَّص التونسي سعد بقير الفارق قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء) ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
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