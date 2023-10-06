Saturday, 07 October 2023 09:14 GMT

موقف محرج لشاب تقدم لخطبة فتاة - فيديو

10/6/2023 11:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعرض شاب لموقف محرج أثناء تقدمه لخطبة فتاة على المسرح خلال حفل للفنان العراقي كاظم الساهر.

ويظهر المقطع صعود الشاب على المسرح والتحدث إلى الفنان كاظم الساهر، ثم تم استعداء الفتاة للصعود على المسرح، وفور صعودها تقدم الشاب لها وسط تصفيق الحضور.


ووثق الفيديو حدوث موقف محرج للشاب خلال ذلك، حيث كان يبحث عن الخاتم الذي سيقدمه لحبيبته، ولم يتمكن من العثور عليه، فقام بتقبيل رأسها ثم التقطا صورا تذكارية مع القيصر ونزلا عن المسرح.

وعلق القيصر بعد ذلك قائلا، وهو يضحك: "مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم".




MENAFN06102023000072011014ID1107204910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث