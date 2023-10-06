موقف محرج لشاب تقدم لخطبة فتاة - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعرض شاب لموقف محرج أثناء تقدمه لخطبة فتاة على المسرح خلال حفل للفنان العراقي كاظم الساهر.
ويظهر المقطع صعود الشاب على المسرح والتحدث إلى الفنان كاظم الساهر، ثم تم استعداء الفتاة للصعود على المسرح، وفور صعودها تقدم الشاب لها وسط تصفيق الحضور.
ووثق الفيديو حدوث موقف محرج للشاب خلال ذلك، حيث كان يبحث عن الخاتم الذي سيقدمه لحبيبته، ولم يتمكن من العثور عليه، فقام بتقبيل رأسها ثم التقطا صورا تذكارية مع القيصر ونزلا عن المسرح.
وعلق القيصر بعد ذلك قائلا، وهو يضحك: "مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم".
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