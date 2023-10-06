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مسؤول في حلف الناتو يشرح أسباب إنشاء مكتب في الأردن

10/6/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب الأمين العام المساعد في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير كولومينا، إن دراسة إنشاء مكتب للحلف في الأردن "لا تزال قائمة"، مؤكدا على أن الأردن "شريك مهم جدا" والمكتب يسهم في تعزيز هذه الشراكة وجعلها أقوى.
وأضاف في مقابلة خاصة أجرتها "المملكة" خلال زيارته عمّان للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة"، أن عملية الاتفاق على إنشاء المكتب في الأردن "قد تستغرق وقتا" وتحتاج قرارا مشتركا ورؤية واضحة بين أعضاء الحلف من جهة، والسلطات الأردنية من جهة أخرى.
وأوضح أن قرار إنشاء مكتب للحلف في الأردن "سيعود بالنفع على الطرفين" وسيعطي رسالة قوية جدًا وواضحة على قوة الشراكة بين الأردن والحلف، مؤكدا على أن المكتب "لن يكون له أي علاقة بشأن وجود القوات على الأرض أو القواعد العسكرية في الأردن، بل سيكون مكتبا لتعزيز الشراكة والعلاقة الثنائية والعلاقة الثنائية بين الناتو والأردن وحلقة وصل بين الحلف وجهات مهمة في المنطقة".
وتعود علاقات الأردن المؤسساتية مع حلف الناتو إلى عام 1995 حيث انضم إلى مبادرة "الحوار المتوسطي" والتي تشمل سبع دول متوسطية، وتسعى لتعزيز شراكة الحلف مع دول المتوسط لتأطير سبل التعاون والتنسيق من أجل الأمن والاستقرار.
ولفت كولومينا النظر إلى أن المكتب الذي يبحث إقامته في الأردن سيكون "الأول" في دول مبادرة الحوار المتوسطي السبع، والتي تضم إلى جانب الأردن كلا من الجزائر، المغرب، مصر، تونس، موريتانيا، وإسرائيل.
وأشار إلى أن المكتب يسهم في متابعة جميع الأنشطة التي يقوم بها الحلف وسيعمل على تعزيز الأنشطة والتدريبات بين الحلف والقوات المسلحة الأردنية.
وأعاد التأكيد على أن الشراكة مع الأردن "جيدة جدًا اليوم، وراضون للغاية عنها" والعلاقة مع المملكة في التعاون والتدريب العسكري لها أهمية خاصة.
وأشاد كولومينا بالتعاون "القوي" بين الأردن والناتو، مشيرا إلى زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر الحلف في بروكسل ببلجيكا، ولقاءاته المتكررة مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.
وبين أن الحلف عمل مع الأردن في التصدي للتهديدات الإرهابية لسنوات عديدة، إضافة إلى تعزيز القدرات في مجال الحماية في فضاء الإنترنت والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.
وقعنا أول حزمة لبناء القدرات الدفاعية مع الأردن في عام 2014 وهي أفضل الأمثلة على قوة العلاقة بين الحلف والمملكة وتوفر منصة لزيادة التعاون العملي، موضحا أنه جرى تجديد هذه الحزم الدفاعية في عامي 2017 و2021.
"في عام 2021، عندما قررنا تحديث حزمة بناء القدرات الدفاعية مع الأردن، كان الهدف على وجه التحديد تكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، من خلال تعزيز البرامج والأنشطة التدريبية مع القوات المسلحة الأردنية في جوانب عدة تتعلق بكيفية مواجهة سوء استخدام الإنترنت من قبل الإرهابيين في الاتصالات الاستراتيجية والمعلومات المضللة بشأن استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وكذلك في إدارة الأزمات المتعلقة بالإرهاب.
وأوضح أنه عقد خلال زيارته الحالية، اجتماعا جيدا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالتدريبات مع القوات المسلحة الأردنية في المستقبل.
وانطلق مؤتمر الأسلحة الصغيرة والخفيفة (SALW)، والذي نظمته القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في عمّان الثلاثاء، بمشاركة دولية، بهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، لتعزيز قدرات الأردن وشركاء الناتو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإدارة الذخيرة.
المملكة

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