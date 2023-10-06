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نورلاند: الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات في ليبيا

10/6/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- جدد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.
وقال نورلاند، خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف شاركت فيه "الغد"، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات، ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت إشرافها.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي، يحضر للقاء للقادة الليبيين للاتفاق على خريطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتعاطى مع جميع القادة الليبيين للوصول إلى الانتخابات.
ودعا المبعوث الأميركي، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى إرسال ممثليها للمشاركة في المناقشات التي يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالترتيب لها في هذا الشأن.
وأضاف: "ثمة فرصة حقيقية لمحاولة المضي قدما في عملية سياسية قابلة للحياة، إذ أدت الأزمة في درنة إلى تجدد الاهتمام بهذا الموضوع، لكنها لم تغير الصورة الأساسية المتمثلة في أن الوقت قد حان ليوحد القادة الليبيون مؤسساتهم ويضفوا عليها الشرعية، وهذا لن يتحقق بين عشية وضحاها، لكن الأمم المتحدة عرضت منصة صالحة لممثلي الأطراف الرئيسية لبدء المناقشات للوصول إلى هذه النقطة، ونحن نحث هؤلاء القادة بقوة على اغتنام الفرصة".
وتابع: "أضافت الأحداث في درنة وشرق ليبيا الآن مستوى إلحاح جديدا إلى ضرورة توحيد مؤسسات البلاد، وأعتقد أن تلك العملية تتضمن مرحلتين: الأولى هي الاتفاق على القوانين الانتخابية، ويبدو أننا قريبون جدا من تحقيق ذلك، وتم إحراز تقدم في اليومين الماضيين، والثانية هي الاتفاق على حكومة تصريف أعمال يتفق الجميع على أن تلعب دورا محايدا لإيصال البلاد إلى الانتخابات ومنح كل مرشح فرصا متساوية".
وأشار الى أن الأطراف الرئيسية وحدها قادرة على حل هذه القضايا، وعليها القيام بذلك على طاولة المفاوضات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام باثيلي، موضحا أن ثمة مخاطرة بإراقة الدماء في حال محاولة إجبار أي طرف على المشاركة أو الانسحاب، تماما كما حصل قبل عام، ولذلك أعتقد أن المرحلة مهيأة فعلا لتطوير خريطة طريق متفق عليها وذات مصداقية لإجراء الانتخابات، في وقت أقرب مما يعتقده الناس.
وقال نورلاند "إن الحاجة إلى الوحدة في جهود إعادة الإعمار بعد الفيضانات تضاهي الحاجة إلى الوحدة السياسية، وليس من باب الصدفة أننا نشهد فورة من النشاط في بعض المؤسسات الليبية الرئيسية، على غرار تركيز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اعتماد قوانين انتخابية من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأضاف: "ما يزال ثمة بعض الجدل الدائر حول المرحلة التي بلغتها هذه القوانين في الوقت الحالي، لكن هذا هو الوقت المناسب برأينا ليتفق القادة الليبيون الرئيسيون على الاجتماع ومناقشة كيفية المضي قدما في هذه القوانين الانتخابية، وكيفية تأليف حكومة تكنوقراط لتصريف الأعمال تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات، ومن الأهمية بمكان أن يشارك الشركاء الرئيسيون كافة في هذا الجهد، إذ لا يتعلق الأمر بإجبار أي طرف على الانضمام أو الانسحاب من هذا الجهد، ولقد تمت تجربة ذلك قبل عام، وانتهى الأمر بإراقة الدماء، ولا يريد أحد أن يتحمل مسؤولية ذلك".
وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعب دور إيجابي جدا؛ حيث عرض الممثل الخاص للأمين العام باثيلي أفكارا توفيقية على مجلس الأمن الدولي مؤخرا، وكرر في الآونة الأخيرة عرضه بتوفير صيغة ومنصة للتفاوض للأحزاب الرئيسية حتى تجتمع أو ترسل ممثليها وتطلق عملية التحرك نحو الانتخابات.
وتابع: "لا أعتقد أن أحدا يخال أن ذلك سيحدث بين عشية وضحاها، يسعى الناس إلى خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات تحدد الهدف بشكل واضح وترسم المعالم الرئيسية على طول المسار، وتصبح مشاركتهم في خريطة الطريق بحسب القواعد موثوقة مع التأييد الضروري من القادة الرئيسيين، إذ إن هذه أفضل فسحة أمل لليبيين، ليس للمضي قدما في عملية إعادة الإعمار فحسب، بل أيضا لإحراز تقدم باتجاه الوحدة السياسية وإضفاء الشرعية على مؤسساتهم، وهم بأمس الحاجة إلى ذلك".

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