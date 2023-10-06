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الريحاني: إحالة 4 قضايا لكبار سن في دور الرعاية إلى القضاء منذ بداية العام

10/6/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمان- كشفت مديرة مديرية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية، أمل الريحاني، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، عن إحالة 4 قضايا لكبار سن في دور الرعاية إثر شكاوى حقوقية إلى القضاء منذ بداية العام الحالي، من بينهم المسنة التي تعرضت لـ"الحريق" في إحدى دور الرعاية وأثارت الرأي العام، مؤكدة أن القضايا ما تزال منظورة أمام القضاء، فيما استضافت دور الرعاية حتى نهاية الشهر الماضي 390 مسنا ومسنة.
وتحدثت الريحاني حول آخر مستجدات ملف كبار السن في الوزارة، بما في ذلك أحدث الإحصاءات حول أعداد المنتفعين والمنتفعات حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، والرعاية المقدمة، بما في ذلك حساب رعاية المسنين المفعل مؤخرا، الذي أدرج في نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021.
وبخصوص الرقابة على دور المسنين، أكدت الريحاني أن معظم الدور تغطيها كاميرات مراقبة، مضيفة: "يتم تزويد المعنيين بالوزارة والمديرية المتابعة في الميدان يوميا عن أي مخالفة أو إصابة إن وقعت".
أما عن حساب رعاية المسنين الذي تأسس بموجب النظام وصدرت تعليماته في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وتم تفعيله مؤخرا، فقالت "إن حساب الأمانات المتعلق بالمسنين في دور الرعاية مفعل، وهناك مخصصات مالية مرصودة لهذه الغاية ومتوفرة، إلا أن الحساب يتطلب مزيدا من الدعم المالي".
وأوضحت: "نتطلع من خلال الحساب البنكي لاستقطاب الدعم المالي وتفعيل برنامج الرعاية المنزلية"، مشيرة إلى أن كامل التحضيرات التشريعية واللوجستية المتعلقة بالحساب البنكي لرعاية كبار السن تم الانتهاء منها، وأصبحت جاهزة.
إحصائيا، كشفت الريحاني أن عدد الأشخاص الموجودين ضمن مراكز رعاية المسنين لغاية نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغ 390 شخصا، بينهم 188 من الذكور مقابل 202 من الإناث، وتتحمل الوزارة نفقة 141 شخصا منهم، بينما بلغ عدد الأشخاص الموجودين في دور المسنين للعام الماضي 400 شخص، بينهم 199 من الذكور مقابل 205 من الإناث، وتحملت الوزارة نفقة 152 منهم.
وعن منظومة رعاية المسنين في جوانبها المختلفة، قالت إن المنظومة اليوم "شاملة" وتراعي كل الاحتياجات والحقوق، وما تزال عملية التطوير مستمرة، لافتة إلى فاعلية كل الأطر الناظمة في هذا الصدد، بما في ذلك تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين لسنة 2013، وتعليمات ترخيص الأندية النهارية للمسنين، ونظام رعاية المسنين لسنة 2021.
إضافة إلى تعليمات الانتفاع والإنفاق من حساب رعاية المسنين لسنة 2022 الأحدث، الذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لفئة المسنين من خلال إيجاد حساب خاص لذلك، وتحديد أوجه الإنفاق منه، وتسجيل ذوي المسنين غير المقتدرين أو المتبرعين لرعايتهم منزليا، بحسبها.
وفيما أشارت الريحاني إلى إيلاء وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ملف رعاية كبار السن، أهمية كبرى إلى جانب "المتابعة الحثيثة، بما يعزز تقديم الخدمات لهم ورعايتهم الكاملة ضمن الإمكانيات المتاحة"، أشارت إلى أهمية توفير الخدمات للمسنين في مساكنهم ضمن برنامج الدمج في المجتمع.
وينص نظام رعاية المسنين، على فتح حساب رعاية المسنين في الوزارة بحسب المادة 3 من النظام، وهو مخصص لإيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم، والذين ليس لديهم أسر لترعاهم، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية "وإدماج المسنين" في المجتمع، ودعم البرامج الموجهة للمسنين، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والبدنية المناسبة في مساكنهم وبين أسرهم.
وقالت: "تعمل وزارة التنمية الاجتماعية بجد، من أجل تفعيل برنامج الرعاية المنزلية للمسنين، فيما تتولى الوزارة شراء الخدمات للمسنين في دور الرعاية وفقا لأسس وشروط معيارية تراعي حقوقهم، حيث تتوزع دور الرعاية للمسنين الإيوائية والأندية النهارية في العاصمة، بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص حيث تخضع جميعها لرقابة وزارة التنمية الاجتماعية".
وأضافت: "جاءت تعليمات الانتفاع والإنفاق على المسنين من حساب الرعاية بموجب نظام رعاية المسنين، لتنظيم أحكام وشروط الانتفاع من الحساب لغاية الخدمة الإيوائية والخدمة المنزلية، بحيث تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة تسمى لجنة إدارة الحساب، برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية المختصة، ومن العاملين في رعاية المسنين في القطاع الخاص والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، بحيث تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة وتتخذ معظم قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين".
وفيما يتعلق بخطة العمل لغايات حساب كبار السن "أمانات رعاية المسنين"، أشارت الريحاني إلى أنه يتم التعامل مع كبار السن من خلال تقديم الرعاية الإيوائية، كخدمات "المبيت، والمأكل، والمشرب، والملبس"، إضافة للخدمات الصحية والنفسية، ويتم إلحاق المسن في دار رعاية المسنين على نفقة الوزارة، من خلال شراء خدمات إحدى دور الرعاية التي تتعاقد معها وزارة التنمية وعددها 5، بمبلغ لا يتجاوز 280 دينارا شهريا، علما بأنه يتم إعداد دراسة اجتماعية تبين ظروف المسن وأسرته.
وبينت الريحاني أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم جملة من الخدمات المتمثلة بالإشراف على دور المسنين الإيوائية البالغ عددها "9" دور حاليا، والأندية النهارية (3 أندية) وتمنح التراخيص اللازمة لها، وتتم متابعتها وزيارتها من قبل مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان كل حسب منطقة الاختصاص، فيما يقوم قسم كبار السن في الوزارة بالمتابعة والتقييم المستمر.
وتقوم الوزارة بشراء خدمات كبار السن غير القادرين على تسديد نفقات الإقامة في دور الرعاية التطوعية؛ حيث يتم تقديم الرعاية الإيوائية المتكاملة (الاجتماعية والصحية والنفسية) من خلال شراء خدمات، وعلى نفقة وزارة التنمية الاجتماعية، وفقا للريحاني.
وعن الخدمات التي تقدمها دور الرعاية، فتتمثل بالخدمات الاجتماعية بما يصون كرامة المسن ويمكنه من العيش بيسر، ويوفر لهم المناخ الأسري، وكذلك تقدم الدور الخدمات الصحية؛ حيث يتوفر لديها إما طبيب مقيم أو زائر حسب برنامج معد مع إدارة الدار، وتثبت إجراءات الطبيب في السجل الطبي للمسن، ويتوفر في كل دار ممرضون.
وأوضحت أن دور الرعاية تقدم الخدمات الترفيهية والأنشطة المختلفة، حسب قدرات المسنين، وتستقبل فاعليات المجتمع المحلي كافة من طلاب جامعات ومدارس ومنظمات العمل الاجتماعي، مما يحقق تواصل كبار السن مع أبناء المجتمع ويشعرهم بعدم العزلة والوحدة، ويؤمن تواصل الأجيال مع بعضها بعضا ضمن مبادرة "السعادة" التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية مطلع الشهر الحالي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.
واحتفل العالم في الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، باليوم الدولي للمسنين؛ حيث أطلقت الأمم المتحدة دعوة لتبني الحكومات منظومة تضمن حقوق المسنين الشاملة مدى الحياة، فيما سعى الأردن، وفقا للاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2018-2022، التي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى الاستجابة لاحتياجات كبار السن الذين يشكلون نحو 5.4 % من التعداد السكاني، وسط دعوات حقوقية بضرورة إقامة نواد نهارية للمسنين وإقرار قانون خاص بهم.
ومن جهته، أكد المجلس الوطني لشؤون الأسرة لـ"الغد"، أهمية إقامة نواد نهارية لكبار السن في مختلف المحافظات، ورصد مخصصات مالية استجابة لاحتياجاتهم وإجراء مسوحات ميدانية محدثة "ميدانية" مصنفة وفق الفئات العمرية، للوقوف على مؤشرات كبار السن في الصحة والتعليم والفقر والعمل.
وبحسب المجلس، فإن هناك تراجعا في بعض المجالات لرعاية المسنين وتقدما في مجالات أخرى؛ حيث يشهد مجال الرعاية الصحية "ضعفا" لكبار السن من حيث نقص الكوادر الطبية والاختصاصات، لا سيما لاختصاص طب "الشيخوخة".
إلى ذلك، أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا قبل أيام، دعا فيه إلى ضرورة تبني قانون خاص بكبار السن لتحديد القواعد القانونية التي تدعم حماية المسن، ليواكب جهود المجتمعات الإقليمية في حماية وتعزيز حقوقهم، وبما يكفل الحماية والرعاية لهم.
وشدد المركز على ضرورة استحداث أندية نهارية حكومية لكبار السن في جميع محافظات المملكة، وبناء قاعدة بيانات وإحصائيات مصنفة تراعي النوع الاجتماعي والأعمار والناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، بحيث تبنى على مخرجات هذه الإحصائيات أشكال التدخل اللازم في إطار حماية حقوق كبار السن، وتعزيز النهج التشاركي الهادف إلى إشراك المسنين في التنمية واتخاذ القرارات التي تخصهم.

MENAFN06102023000072011014ID1107204907

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