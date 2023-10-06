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مواجهات الكر والفر بين الأمانة والبسطات.. متى تضع أوزارها؟

10/6/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - فيما يشتكي باعة الأرصفة من شح الأماكن المخصصة لهم لمزاولة أعمالهم التي يعتاشون منها، تواصل أمانة عمان من جهتها حملاتها لإزالة بسطات وأكشاك البيع العشوائي عن الأرصفة، والتي تشبه حروب الكر والفر بسبب تكرار مشاهدها باستمرار.
ووسط هذه الثنائية التي تراوح بين مد وجزر، ومطاردات ومشاحنات مزمنة بين كوادر الأمانة وباعة الأرصفة في الشوارع العامة، يبدو الحل متعسرًا من دون زيادة الأماكن المخصصة لهم، على الرغم من أن الأمانة قامت بتجهيز ساحات تتوزع في 13 موقعا ضمن مناطقها لاستخدامها كأسواق شعبية بشكل دائم.
قانونيا، تعد عملية البيع خارج المحلات التجارية وفي الأماكن غير المعدة لتسويق المنتجات أو السلع أو الخدمات المقترحة، مخالفة صريحة، كما تعد تعديا على حق المواطن في الحركة والتنقل، وأماكن اصطفاف المركبات.
كما انتشرت مؤخرا، ظاهرة التعدي على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة من قبل بعض أصحاب ما يسمى بـ"المطلات"، إضافة للأكشاك وغيرها، من خلال وضع رفوف وطاولات لعرض البضائع وما شابه.
ولمواجهة هذه الظواهر وأشكال التعدي، تواصل 8 فرق ميدانية تابعة لدائرة عمليات ضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملات إزالة الاعتداءات على أرصفة المشاة من قبل البسطات التي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق العاصمة، ما يتسبب بإعاقة الحركة.
وبحسب مدير دائرة عمليات ضبط البيع العشوائي خلدون العواملة، فإن فرق الدائرة تواصل العمل حالياً على إزالة ظاهرة انتشار الأكشاك والمطلات التي تعمل من دون تراخيص بوضع الكراسي وتقديم الأراجيل، وهو ما يعد مخالفا للقوانين، والتسبب بتشويه المنظر العام، وإزعاج السكان، خاصة في المناطق المنظمة أصلاً تنظيما سكنيا.
وأوضح العواملة، أن الأمانة قامت بإزالة أكشاك ومطلات في مناطق ماركا والقويسمة والنصر والمقابلين مع مصادرة معداتها، كما نفذت، الأسبوع الماضي، حملات مماثلة في شفا بدران ومنطقة الظهير، وكذلك الحال في وادي السير.
وبين أن فرق دائرة عمليات ضبط البيع العشوائي تتواجد على مدار الساعة برفقة الأجهزة الأمنية للتعامل مع التجاوزات العشوائية على الأرصفة، خاصة في وسط البلد وجبل الحسين ومنطقة صويلح.
وبين أن مواد الخضار والفواكه والمواد التموينية التي تتم مصادرتها تذهب للجمعيات الخيرية المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، فيما توضع المواد العينية في مستودع "غير الصالح".
وأواخر الشهر الماضي، نظمت كوادر دائرة ضبط عمليات البيع العشوائي في الأمانة حملة استهدفت إزالة الأكشاك غير المرخصة على طريق الخدمات جنوب العاصمة، وتم خلالها إزالة عدد من الأكشاك الواقعة بالقرب من طريق الخدمات جنوب العاصمة عمان، تحديدا على طريق المطار.
كما تضمنت الحملة إزالة الأكشاك التي كانت تقوم ببيع العصائر والمرطبات والمشروبات الساخنة، إضافة إلى إزالة المعرشات والخيم والعربات التي كانت تستخدم لبيع هذه المواد.
وأكد العواملة، أن هذه الفرق تعمل على تنفيذ مهامها التفتيشية والرقابية في مختلف مناطق العاصمة، وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي.
وأبدى مواطنون الاستياء من انتشار ظاهرة البيع العشوائي، وبشكل واضح في الأسواق والشوارع الرئيسية، بوضع بعض أصحاب المحلات معروضاتهم التي تعيق حركة المشاة أو اصطفاف المركبات، الأمر الذي يضطرهم لمخالفة قانون السير والاصطفاف على الشارع الرئيسي.
وقالوا في حديثهم لـ"الغد"، إن ظاهرة البيع العشوائي تنتشر، خاصة مع اقتراب مع بدء الموسم الدراسي والمناسبات والأعياد، ومنها ما هو قائم بشكل يومي؛ حيث يعمد أصحاب المحلات إلى وضع حواجز أمام محلاتهم لحجز المكان أو وضع يافطات مكتوب عليها "ممنوع الاصطفاف" أو "ممنوع الوقوف".
وأشاروا الى أن انتشار ظاهرة المطلات أمسى عملية غير مقبولة لأنها تسبب تعدياً على الشارع العام وعلى الأرصفة، فضلا عن الإزعاج الذي يلحق بالسكان المحيطين بالمكان، والتسبب بتضييق الشارع وعدم وجود مسار آمن لسير المشاة، ما يعرضهم بالتالي لخطر الدهس من قبل المركبات.
وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وجه في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بتجهيز ساحات تتوزع في 13 موقعا ضمن مناطق الأمانة لاستخدامها كأسواق شعبية بشكل دائم.
وبدأت الأمانة، على إثر التوجيه، باستقبال الراغبين بالعمل داخل هذه الأسواق من بداية الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يتم استيعاب حوالي 2000 بسطة في هذه المواقع.
ومن جهته، قال مصدر مطلع في الأمانة، إن الهدف من إنشاء تلك الأسواق يأتي لضبط عملية البيع العشوائي والبسطات داخل المدينة، ولتنظيم عمليات البيع داخل الأسواق الشعبية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا الى أن تلك الأسواق ستوزع قريبا على مناطق عدة ضمن حدود الأمانة.
وأضاف أن أسواق البسطات ستكون سهلة الوصول، مشيرا إلى أنها ستكون مفتوحة فقط يومي الجمعة والسبت، مساء، بعيدا عن الأزمة المرورية، كاشفا عن أن عدد أسواق البسطات سيكون 40 مستقبلا.
وعن البسطات الموجودة في حدود الأمانة، أشار المصدر إلى أن أكثر الأماكن انتشارا للبسطات هي الأماكن المزدحمة بالناس، مشيرا إلى أن الأمانة تحاول التخفيف منها قدر الإمكان، حيث إن هناك فرقا تعمل طوال 24 ساعة.
وفيما يخص الاعتداء على الأرصفة، أوضح المصدر، أنه يتم اتخاذ الإجراء ذاته الذي يتخذ مع صاحب البسطة، مشيرا إلى أن المشاة هم المتضررون من هذه الاعتداءات.
وتصل عقوبة من يقوم بوضع البسطة الخاصة به خارج المحل وخاصة على الرصيف، الى حد إغلاق المحل أو المخالفة بقيمة قد تصل إلى 500 دينار.
وتابع المصدر: "البسطة لا يوجد عليها مخالفة، بل تتم مصادرتها، وأحيانا يتم تحويل صاحب البسطة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء المناسب حسب حجم المشكلة".

MENAFN06102023000072011014ID1107204906

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