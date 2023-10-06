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مراقبون: تحسن قطاع العدل نسبي.. وضرورة التركيز على البنى التكنولوجية

10/6/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – أكد قانونيون وحقوقيون أنّه على الرغم مما شهده قطاع العدالة في المملكة خلال الأعوام الأخيرة من تطورات مهمة في كل جوانبه، غير أنه ما يزال بحاجة إلى تطوير بناه التحتية الانشائية والتكنولوجيّة، والتي اعتبرها البعض "غير لائقة" ولا تتناسب مع الأعداد المتزايدة من المراجعين.
ووفقا لهؤلاء، فإن هذه التطورات التي طرأت على القطاع جاءت بهدف الوصول للعدالة الفعالة وتحقيق شفافية وزيادة سرعة الإجراءات، كما طالت تعديلات على قوانين وتشريعات من أجل أن تكون منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه قانون الموازنة 2023 لوزارة العدل أشار الى مجموعة من التحديات أمام القطاع، حيث قال إنّه بالرغم من وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة الى حد ما، إلا أن التشريعات الحالية ما زالت بحاجة الى مواكبة التطورات والمستجدات، ومنها التوقيع الإلكتروني وغيره.
وبين أن من ضمن التحديات التي تواجه الوزارة وجود ضعف في الإقبال على الحلول البديلة للنزاعات، كما أنّ هناك مشكلة في محدودية بدائل العقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة عموما، وعدم الإقبال على تبني المقر منها، اضافة الى ضعف الجاهزية الإلكترونية لعدد من الشركاء الأساسيين للقطاع، والخاصة بتفعيل التحول الإلكتروني مثل المحاكمات عن بعد، وضعف تعاون عدد من الشركاء الأساسيين في دعم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع، مثل ضعف الإقبال لدى مجموعات من المعنيين على استخدام الخدمات الإلكترونية.
وضمن التحديات، يذكر مشروع القانون الحاجة إلى تطوير إدارة الموارد البشرية من أنظمة تحفيز وتقييم ومسارات وظيفية.
وفي هذا الصدد، أكد القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة أنّ القضاء الأردني نزيه وحيادي، ويتمتع باستقلاليّة كاملة، وهذا أهم إيجابيّة فيه.
وقال العبابنة إن السمة الغالبة على قضائنا هو النزاهة والحيدة، وهو يزخر بالكفاءات التي نعتز بها، إلاّ أن هناك بعض أوجه القصور، ومن بينها بطء إجراءات التقاضي وإطالة أمد الفصل في المنازعات المدنية على وجه الخصوص.
وأضاف أنّ موضوع إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم ليس جديداً، بل هو قضية مزمنة وعامة منذ عقود، وهو سلبية تواجه الكثير من أصحاب الحقوق، مشيرا الى أنّها مسؤولية تتكفّل الدولة وذوو الاختصاص والمجتمع بحل معضلتها.
وأشار الى أنّ "بطء العدالة قد يعتبر إنكارا لها، وربما يؤدي التّأخير بالفصل في الحقوق إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق من الاستفادة الكاملة لحقه المسلوب، وهذا ينسحب على مرحلتي التقاضي والتنفيذ، لافتا الى أنّ هذه المشكلة لا تعزى إلى جهة معينة من الجهات المختصة وذات العلاقة بإجراءات التقاضي، فلا يتحمّلها القضاة وحدهم، أو الموظفون العاملون في المحاكم، وكذلك لا يتحملها المحامون وحدهم، ولا نصوص القانون الرّخوة، ولا المحضرون المتقاعسون عن العمل ولا الخبراء الغائبون". وأضاف: "بل إن جميع هذه الأطراف المشار إليها جميعاً مع المتخاصمين في دعاوى التقاضي والتنفيذ هم مسؤولون بالتكافل والتضامن عن هذه المشكلة".
يشار هنا الى أنّ التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022 أشار الى أن المحاكم حققت إنجازاً على مستوى أمد التقاضي من خلال الحفاظ على معدل التقاضي المحقق عبر الأعوام الماضية والبالغ (57) يوما، وكذلك الحال على صعيد جودة الأحكام، إذ بلغت نسبة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز والمؤيدة للأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية 63 %، كما بلغت نسبة تأييد محاكم الدرجة الثانية للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 64 % ليبلغ معدل نسبة الأحكام التي تأبدت 64 %.
القاضي في محكمة التمييز سابقاً المحامي باسم المبيضين أشار الى أن أهم ما يميز هذا القطاع هو استقلاليّة ونزاهة القضاء الأردني، وأنّ أي قرار يتم اتخاذه من قبل القضاء يسير ضمن آليات وعمليّات تضمن تحقيق العدالة.
وأشار المبيضين الى أنّ القطاع يحتاج الى تحسين في البنية التحتيّة وخصوصاً مباني المحاكم، كما أنّ هناك حاجة لتدريب الكوادر داخل هذه المحاكم بشكل مستمر، وبما يضمن سير عمليات التقاضي والمحاكمات بشكل جيد، مشيرا الى أنّ التأخير في التقاضي قد تكون له عدة أسباب، منها ما يتعلق بالمحامين، ومنها ما يتعلق بإحضار الشهود وغيرها من الأمور التي تتم معالجتها أولا بأول في هذا القطاع، وخصوصا مع أتمتة الإجراءات وإدخال التكنولوجيا.
وكان بحث إقليمي منفذ من قبل منظمة النهضة العربيّة (أرض) بالشراكة مع السفارة الفرنسيّة في عمّان وشمل 8 دول عربيّة من بينها الأردن، أكد أنّ هناك مشكلة في محدودية أعداد الموظفين في المحاكم، وفي فرص التطوير المهني، ونقص البنية التحتية الكريمة، والاستخدام المحدود للحلول الرقمية، وعدم وجود خرائط طريق شاملة لتنفيذها، ناهيك عن البيانات المفقودة بخصوص تصورات وتجربة قطاع العدل في بعض البلدان.
مدير البرامج في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، يرى بأنّ قطاع العدالة في المملكة شهد منذ أعوام تطورا مهما في كل جوانبه، وذلك بهدف الوصول الى عدالة فعالة وشفافية وسرعة في الاجراءات، وسعيا حثيثا من أجل مواءمة كل التشريعات الاردنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنّ أهم مرحلة في تطوير القطاع كانت مرحلة ما بعد اصدار تقرير اللجنة الملكية لتطوير قطاع العدالة الذي صدر عام 2017، وأصبح مرجعية لبناء الخطط الاستراتيجية لقطاع العدالة، والعدالة الجزائية، ومصدر تخطيط الجهات والمؤسسات الشريكة في تطوير القطاع.
وأشار الى أن أهم هذه التطورات كان إجراء تعديلات على بعض التشريعات، وتبني السياسات الحديثة في العدالة الجزائية والنهج الاصلاحي في العقوبات مثل بدائل الاصلاح المجتمعي والعقوبات غير السالبة للحرية وحماية الأطفال بإقرار قانون حماية الطفل، والتشريعات التي تحمي الأسرة، وغيرها من الإصلاحات المهمة التي كان لها أثر إيجابي على مجمل إجراءات العدالة والتقاضي.
وأكد أنّ أكثر ما يميز هذه المرحلة الشراكة المؤسسية بين الجهات المختلفة التي ساهمت في توحيد الجهود في مجال البرامج المرتبطة ببناء القدرة المؤسسية ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز الخبرات للعاملين في قطاع العدالة، فضلا عن إثراء السياسات التشريعية الوطنية الأردنية بكل ما هو جديد وفعال.
يشار هنا الى أنّ معظم نفقات وزارة العدل - بحسب موازنة 2023 - تتركز في النفقات الجارية، إذ رصدت الموازنة لها 57.2 مليون دينار، و12.2 مليون نفاقات رأسمالية.
وتتوزع النفقات الجارية على تعويضات العاملين والرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت، والتي تستهلك الحصة الأكبر من النفقات، وهي بحجم 38.5 مليون دينار، و7.4 مليون دينار لبند استخدام السلع والخدمات، و6.2 مليون دينار لبند إعانات المؤسسات العامة غير المالية، وهناك 370 ألفا تحت بند نفقات أخرى.
أمّا النفقات الرأسمالية، فخصص منها لبند "أشغال وإنشاءات" 8.3 مليون دينار، كما خصص 2.4 مليون لـ"صيانة واصلاح المباني والمرافق، ونفقات إدامة وتشغيل"، و1.3 مليون لشراء آلات ومعدات وأجهزة، و140 ألفا لـ"تجهيز وتأثيث".
وذهب أقل رصد في بند النفقات الرأسمالية إلى "الدراسات والأبحاث والاستشارات" وخصص له 10 آلاف دينار فقط.
وفي موازنة 2023 تشير الوزارة الى أنّ "برنامج الإدارة والخدمات المساندة" ساهم العام الماضي 2022 بتدريب حوالي 3323 موظفا من موظفي الوزارة من أصل 3500 كانوا مستهدفين، ومول 146 دورة تدريبية من أصل 220 مستهدفة، كما قامت الوزارة تحت هذا البرنامج بتقديم استشارات قانونية للمؤسسات والدوائر الحكومية، حيث قدمت 460 استشارة، فيما كانت تستهدف 1050 استشارة للعام 2022.
وفي الوقت الذي كانت فيه موازنة 2022 خصصت 55.3 مليون دينار للخدمات الإدارية المساندة،، رصدت موازنة العام الحالي 58 مليونا لها، منها 6.1 مليون لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي الوزارة، و937 ألفا لرفع كفاءة وتطوير الخدمات المساندة للجهاز القضائي، و75 ألفا لتطوير البرامج الإلكترونية.
وفي برنامج "تطوير البنية التحتية الانشائية والتكنولوجية" أو "تحسين بيئة العدل والتحديث المستمر" سابقا، أشارت الموازنة الى أنّه في العام الماضي 2022 كان هناك 11 مبنى للقصور العدلية، وتمّت أرشفة 199 مليون ورقة الكترونيا في المحاكم، ووصل عدد الخدمات الإلكترونية المؤتمتة 50 خدمة، فيما بلغ عدد المحاكم المرتبطة تقنيا مع أصحاب المصالح (الجهات الشريكة) 17 محكمة.
وبلغ عدد جلسات المحاكم عن بعد 50787 جلسة، فيما كان المستهدف 32920 جلسة، ووصل عدد القاعات المختصة بالمحاكمات عن بعد 69 قاعة.
أما البرنامج الثالث الذي ينفذ من خلال الوزارة، فهو تطوير التشريعات والوصول الى العدالة "أو برنامج "العدالة الجزائية وتطوير التشريعات" سابقاً، والذي ساعد في إنجاز 169 عقوبة بديلة العام الماضي، فيما كان المخطط أن ينفذ 256 عقوبة.
وأشارت الموازنة الى أن عدد المحاكم الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ 15 محكمة، فيما كان المخطط أن تصل الى 22، وأشارت الى أنه تم تطوير 7 تشريعات وعمل 4 حملات توعوية داخلية وخارجية، وكانت نسبة الزيادة في عدد الأشخاص المؤهلين المستفيدين من دعم خدمات المساعدة القانونية 15 %.
وكانت الموازنة حددت عدّة أولويات للقطاع، من بينها "تطوير البنية التحتية الانشائية، والبنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات قطاع العدل والمحاكم"، والتي يندرج تحتها إنشاء مباني محاكم حديثة وكافية تفي بالاحتياجات المطلوبة لقطاع العدل، وغرف متخصصة حديثة ومجهزة لإدارة الدعوى، والطفل، والعنف الاسري والمساعدة القانونية والقضايا الاقتصادية.
كما يندمج تحتها توفير أجهزة حاسوب وشاشات وطابعات وماسحات ضوئية حديثة وذات كفاءة عالية، وتقديم خدمات قضائية وعدلية مؤتمتة يستطيع المستفيدون الوصول اليها وتلبية احتياجاتهم المطلوبة، وتوفير محاكم حديثة مرتبطة الكترونيا مع أصحاب المصالح لتسهيل العمل وزيادة كفاءة وفاعلية تدفق البيانات والمعلومات بين الجهات المختلفة.
ويضاف الى الأولويات "تطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية"، والتي تترتب عليها زيادة كفاءة وفاعلية ومهارات موظفي الوزارة والمحاكم ذوي الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الأنشطة والمهام المطلوبة منهم، وإيجاد صفوف قيادية ذات كفاءة وقدرات في قيادة المؤسسات على المستويين الثاني والثالث، وتوفير خدمات بجودة عالية.

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