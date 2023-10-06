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بعد عمرو دياب.. فنان أردني شهير يستعد لحفل ضخم في العقبة

10/6/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عماد العجلوني






يستعد الفنان الأردني عمر العبداللات لاحياء حفل فني ضخم له في العقبة نهاية الشهر الحالي.

ونشر العبداللات عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك إعلان الحفل القادم له في العقبة والذي يصادف السابع والعشرين من الشهر الحالي.

ويأتي حفل العبداللات بعد حفل فني ضخم أحياه الفنان المصري عمرو دياب في العقبة وحضره ما لا يقل عن 9 الاف شخص الاسبوع الماضي.

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