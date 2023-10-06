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انقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل اللبنانية

10/6/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني تمكن من إنقاذ 125 مهاجرا غير نظامي، بعد غرق مركب كانوا يستقلونه قبالة شواطىء مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل.

وقالت الوكالة إن المركب "انطلق من شاطىء العبدة، وتعطل محركه عصر اليوم، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصر منها على الفور وأنقذتهم جميعا".

وأضافت أن "جميع الركاب من الجنسية السورية، باستثناء لبناني واحد معهم، وأنهم تلقوا الإسعافات الأولية بعد أن تم سحب مركبهم إلى مرفأ طرابلس".


ونقلت الوكالة قول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، إنه "أعطى التوجيهات إلى مدير مرفأ طرابلس لتقديم كل المساعدات إلى الركاب". وكالات




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