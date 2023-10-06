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تقرير: ترامب أفشى أسرارا نووية لصديق

10/6/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتهم تقرير إخباري الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بإفشاء أسرار نووية للولايات المتحدة لمليونير أجنبي عضو في نادي مارالاغو بولاية فلوريدا.

وقالت مصادر لشبكة "إي بي سي نيوز" إن ترامب ناقش معلومات حساسة بشأن الغواصات النووية الأميركية مع الملياردير الأسترالي، أنتوني برات.

لكن الأخير لم يلوذ بالصمت، إذ مرر تلك المعلومات إلى العشرات، من بينهم أكثر من دزينة من المسؤولين والصحفيين الأجانب، ووصل الأمر حتى إطلاع بعض موظفيه على هذه المعلومات.

ويأتي هذا التقرير في خضم المعارك القانونية التي يخوضها ترامب إثر توالي الاتهامات الموجهة إليه، ومن بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

وذكرت الشبكة أن الرئيس الأميركي السابق ناقش المعلومات الحساسة مع الملياردير الأسترالي بعد أشهر من مغادرة كرسي الرئاسة.

وجرى المناقشة في منتجع ترامب في مارالاغو بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا. وكالات



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