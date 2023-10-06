(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت الى الأمجاد السماوية
فقيدة عشيرة النمري
الفاضلة ضياء نجيب الخوري مرشد النمري
ارملة فؤاد توفيق طعمة النمري
ووالدة خولة وسلوى وكرميلا وناظم وحازم
وشقيقة كل من المرحومة هدى والمرحومة رشا وامل وانصاف والمرحوم رياض ورأفت وسليمان ومها ورائد ونضال
التي وافتها المنية عن عمر يناهز 87 عاما
وسيتم تشييع جثمانها اليوم السبت لموافق 7-10-2023 في تمام الساعة الرابعة مساء من كنيسة الخلود في المقبرة الجديدة - الحصن
وتقبل التعازي يوم السبت بعد الدفن مباشرة ولغاية الساعة التاسعة مساء في ديوان عشيرة النمري للرجال وفي قاعة كنيسة الروم الارثوذكس في الحصن وليومي الاحد والاثنين في قاعة كنيسة الصعود للروم الارثوذكس في خلدا - عمان من الساعة الرابعة لغاية الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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