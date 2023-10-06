Saturday, 07 October 2023 09:13 GMT

مقتل أردنية في كندا على يد زوجها والخارجية تتابع

10/6/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كندا، تتابع حادث مقتل مواطنة اردنية علي يد زوجها الاردني في منطقة بييل، حيث ألقت السلطات المحلية القبض على الزوج الاردني البالغ من العمر ٣٧ عاما.

وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية اوتاوا تتابع مع السلطات المحلية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، معربا عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

MENAFN06102023000072011014ID1107204895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث