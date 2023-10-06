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التغير المناخي والوعي العربي

10/6/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






وفق العديد من المراكز المتخصصة مؤخرا، ومنها مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، فإن عامنا الحالي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في معدلات درجات الحرارة، يؤهله لكسر الأرقام القياسية المسجلة، ليكون بذلك الأسخن في التاريخ البشري الحديث.
فبحسب شبكة الجزيرة الإخبارية، "أوضح المرصد أن درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) هذا العام كانت أعلى بمقدار 1.4 درجة مئوية عن متوسط ما قبل عصر الصناعة في الفترة بين العامين 1850 و1900، أي قبل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ".
الأمر لم يعد مجرد خبر تشاهدونه على شاشات التلفاز أو تسمعونه عبر مذياع السيارة، بل واقع تعيشه الشعوب ومظاهره: حرائق وفيضانات وأعاصير من اليابان شرقا إلى الولايات المتحدة غربا، وغير ذلك من ابتلاءات الطبيعة التي تضرب البشرية بمعدلات متسارعة بفعل عبث الإنسان بها وجشعه في استهلاك مواردها بشكل جنوني دون ضابط.
وفي حين بدأنا نشهد مطالبات عالمية من قبل شعوب العالم، ومنها مثالا ما تشهده أوروبا والولايات المتحدة مؤخرا من تظاهرات سلمية، للضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات كفيلة بالتعامل الحازم مع مسألة التغير المناخي المتفاقمة، فما تزال الشعوب العربية تجلس في مقعد المتفرج على الأحداث دون المساهمة فيها إلا بالقليل القليل، ما يتطلب فعليا توعية أكبر لهذه الشعوب بمخاطر التغير المناخي الكارثية على حاضرها ومستقبل أجيالها.
الأمر قد يبدأ بقيام وسائل الإعلام العربية بدور أكبر في توعية الشعوب بما يهدده التغير المناخي وسبل التعامل معه على مختلف الجبهات، وقد يأخذ مسارا أهم من خلال إدخال مساقات تعليمية في المدارس والجامعات لتعريف الأجيال ما يعنيه التغير المناخي وسبل مكافحته على شتى المستويات الرسمية والشعبية والعلمية والمعيشية وغيرها.
خذوا مثلا مصطلح "ظاهرة النينيو المناخية". أجزم أن معظم شعوبنا العربية لا تعرف ما يعنيه الأمر رغم تأثيراته الكارثية على حياتها. وهذا مجرد مثال واحد. وللعلم فإن ظاهرة النينيو اختصارا، وبحسب شبكة CNN الإخبارية، هي "نمط مناخي في المحيط الهادئ الاستوائي يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط، ولها تأثير كبير على تفاقم أحوال الطقس في جميع أنحاء العالم، ما يؤثر بدوره على حياة مليارات الأشخاص". ويرى المختصون أن الظاهرة لها تأثيرات خطيرة واسعة من تشكل الأمطار الغزيرة فجأة إلى الفيضانات الجارفة إلى حالات الجفاف الحادة إلى الارتفاعات القياسية القاسية في معدلات الحرارة في مناطق عديدة حول العالم.
لعل في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي سيعقد في دبي من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) هذا العام، فرصة لإيجاد آلية توعوية شاملة تستهدف شعوب دول العالم بأسره، ومنها دولنا العربية، لمحاربة الجهل بالتغير المناخي، وإشراك شعوبنا أكثر في الحراك العالمي للتصدي له ولكوارثه القادمة لا محالة، خصوصا إذا استمرت حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث جماعة وأفرادا على المستويين العالمي والقطري لدى الملايين من البشر.
في التكيف مع حقيقة أن الأرض ضاقت ذرعا بالبشر بداية الحل، الذي يجب ألا يتوقف هناك، بل البناء عليه عبر العمل للحد من الأسباب التي تزيد من غضبها وظواهرها التي قد لا تبقي ولا تذر، وفي مقدمتها الاحتباس الحراري وما يجره من مصائب، خصوصا إذا استمر الإنسان في تناسي أنه العامل الأساسي في دمار الأرض، التي هي وطننا جميعا، وعلينا الدفاع عنها في معركتنا الوجودية للبقاء.
الأمر أضحى برمته تجسيدا واقعا لمقولة شاعر الإنجليزية الخالد وليم شكسبير: "إما أن نكون أو لا نكون". وفي ذلك خلاصة القول والغاية. فهل من متدبر أم المجهول مصيرنا؟

- الكاتب ناشط في الدفاع عن مستقبل الأرض والحقوق البيئية والمناخية


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