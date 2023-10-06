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وادي الأردن.. أرض غنية وسكان فقراء

10/6/2023 11:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن- لم تشفع الأهمية الاقتصادية لمنطقة الأغوار؛ سلة الأردن الغذائية بأراضيها الزراعية الخصبة، فضلا عما تتمتع به من وجهات سياحية فريدة كالبحر الميت والمغطس والعديد من المواقع الأثرية، بوقف ما يمكن وصفه بـ"نزيف الفقر"، الذي بات يتهدد كل أسرة بالمنطقة، بعد أن وجد غالبية السكان أنفسهم على واقع مرير يفتقر للفرص ويزخم بالتحديات.
هذا الواقع، ووفق معنيين وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، كان لعقد مضى أقل حدة وأخف وطأة، عندما كان القطاع الزراعي أحد أهم الروافد الاقتصادية بالمنطقة يتمتع بعافيته، ويوفر لأبنائها العديد من فرص العمل.
ويرى هؤلاء المعنيون والخبراء، أن الزيادة السكانية المطردة أسهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة الفقر التي وصلت إلى 30 %، في ظل التراجع الواضح لإسهامات القطاع الزراعي في عملية التنمية، وغياب المشاريع التنموية المولدة لفرص العمل.
وأوضحوا لـ"الغد"، أن ارتفاع مديونية القطاع إلى ما يقارب من مليار دولار "حسب تقديرات اتحاد مزارعي وادي الأردن"، دفع بعدد كبير من صغار المزارعين إلى هجر القطاع الذي كان يعد العمود الفقري للاقتصاد الأسري في المنطقة.
يقول رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام "إن الوضع الاقتصادي بوادي الأردن متأزم ويحتاج إلى ثورة لمختلف القطاعات التنموية، وخصوصا القطاع الزراعي الذي يعد أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل"، مضيفا "أن تراجع القطاع الزراعي خلال العقد الأخير ألحق ضررا بالغا بصغار المزارعين الذين يشكلون النسبة العظمى من العاملين بالقطاع، ما رفع نسب الفقر والبطالة الى ما يزيد على 30 %".
ويبين "أن مديونية القطاع تقترب من المليار دولار، إذا ما احتسبت خسائر القطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل كلي على الزراعة، ما دفع بعدد كبير من المزارعين إلى ترك المهنة والالتحاق بركب المتعطلين عن العمل"، مشددا على ضرورة استغلال القطاع لتحقيق تنمية مستدامة من خلال التوجه نحو الصناعات التحويلية بهدف إعادة القطاع الى بر الأمان وخلق فرص عمل لآلاف المتعطلين من كلا الجنسين.
ويضيف "يجب علينا استغلال هذه الفرصة المتمثلة بوجود فائض إنتاج وعمالة محلية لإنشاء العديد من الصناعات التحويلية كالمعلبات والمركزات والعصائر والمخللات والبطاطا المجمدة والألبان ومشاغل التعبئة والتغليف"، موضحا "أننا نحتاج الآن إلى خطة مستدامة وواضحة للنهوض بالقطاع الزراعي تتضمن جدولة قروض المزارعين لمدة 10 سنوات وضخ قروض من دون فوائد من خلال زيادة موزانة مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكين صغار المزارعين من العودة إلى العمل".
ووفق مدير تنمية دير علا علي الغنانيم، وهي إحدى مناطق الشريط الغوري وادي، فإن قرابة 4 آلاف أسرة تتقاضى معونة وطنية شهرية، وهو ما يعادل 25 % من سكان المنطقة البالغ عددهم 72 ألف نسمة، فيما ينطبق هذا الحال على معظم مناطق الغور.
ويرى خبراء، أن ضعف السياسات الرسمية المتعلقة بالقطاع الزراعي وفشل تطبيقها أسهما في تراجعه، إذ لم تتمكن هذه السياسات من رعاية القطاع وتوفير الحماية اللازمة له، ما أوصله إلى هذه الحالة من شبه الانهيار.
ويؤكد الخبير الزراعي المهندس عبدالكريم الشهاب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية في الأردن كونه يشكل المصدر الرئيس لدخل نسبة عالية من القوى العاملة والمصدر الرئيس للغذاء الأردني، قائلا "يجب العمل على تبني استراتيجية واضحة المعالم لتمكينه من القيام بدوره التنموي على أكمل وجه".
ويضيف "يجب العمل على عدد من المحاور الرئيسة للنهوض بالقطاع الزراعي الذي أصبح سببا رئيسا في ارتفاع نسب الفقر والبطالة بعدما كان أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل في الأردن"، موضحا "يجب العمل على معالجة مشكلة التسويق من خلال فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات على غرار تجربة الشركة الأردنية الفلسطينية، وإيجاد جهة معينة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة ومقبولة مقارنة بدول الإقليم".
كما دعا إلى أهمية العمل على حل مشكلة شح مياه الري التي باتت تشكل مصدر قلق للمزارعين من خلال السماح بحفر الآبار وتعديل التشريعات الناظمة لها بما يتواءم مع مقدرة المزارع، وخاصة فيما يتعلق بالمساحة والرسوم والكفالة المالية، مشددا على ضرورة خفض كلف الطاقة وتفعيل دور البحث العلمي لمساعدة القطاع الزراعي على النهوض من كبوته ليعود كما كان مولد لفرص العمل ومشغلا للعديد من القطاعات المتداخلة معه.
ويشير الناشط الاجتماعي فايز الرقيدي إلى أن "مناطق الأغوار تفتقد إلى المشاريع التنموية التي بإمكانها تأمين فرص عمل لمن فقدوا مصادر دخلهم من العمل بالقطاع الزراعي"، موضحا "أن مناطق الأغوار من المناطق الأشد فقرا في المملكة، إذ تعتاش عشرات الآلاف من الأسر على رواتب المعونة الوطنية، عدا عن الحالات التي ما تزال قيد الدراسة".
ويؤكد "على الحكومة العمل على توجيه المستثمرين للاستثمار في قطاعات صناعة المنتجات الزراعية التي سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي من جهة وعلى أبناء المنطقة من جهة أخرى"، موضحا "أن العديد من المنتوجات الزراعية التي يمكن تصنيعها محليا يتم استيرادها من الخارج رغم وجود إنتاج يفوق الحاجة".
ويبين "أن إقامة المشاريع التنموية المولدة لفرص العمل تعد السبيل الوحيد للنهوض بالمجتمع المحلي ومحاربة الآفات الاجتماعية التي أوجدتها ظروف الفقر والبطالة، خصوصا وأن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية غير المستغلة"، مشددا على "ضرورة توجيه الاهتمام بقطاع الشباب ودعمه وتمكينه ليصبح عنصرا فاعلا في المجتمع بدلا من أن يكون عالة على أسرته".
الوصول إلى تنمية مستدامة، بحسب رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن سيرين الشريف، يحتاج إلى عمل دراسة كاملة ميدانية وواقعية ومعمقة وعمل تحليل شامل عن الفرص والتحديات والمعيقات، مضيفة "بناء على هذه الدراسة، نستطيع وضع مخطط شمولي واضح بسلسلة كاملة متكاملة بالتشاركية مع أصحاب العلاقة والمعنيين كل حسب اختصاصه للاستفادة من الخبرات والكفاءات كافة".
وتضيف "لا بد من الوقوف على بعض المشاريع المجمدة والمتعثرة وإيجاد مشاريع مستدامة تعزز النواحي التنموية والاقتصادية والبيئية في ظل التغير المناخي الذي يشهده العالم".
وتوضح "أن تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة يحتاج إلى عمل جاد ومتواصل من الجهات كافة سواء الحكومات أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص"، مؤكدة ضرورة إيجاد مشاريع تنموية ودعم المشاريع الأسرية والصغيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي في المنطقة.
وتلفت رئيسة مركز الأميرة بسمة/ الشونة الجنوبية دنيا العدوان، إلى أن "تحقيق التنمية المستدامة يستوجب الحد من الفقر، وذلك من خلال عمل استجابة اجتماعية واقتصادية من أصحاب المصالح الكبرى لدعم وادي الأردن وإقامة المشاريع وتوفير فرص العمل"، داعية إلى ضرورة "العمل على محاور عدة والتركيز على تمكين الفئات المستضعفة في المنطقة وتعزيز الفرص للشباب والشابات ومشاركتهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية".

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