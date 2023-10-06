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جيدكو بعجلون.. جهود تنقل الشباب من البطالة إلى الريادة

10/6/2023 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- الخروج من حالة التعطل بإنشاء مشاريع خاصة، طموح يراود العديد من شباب وشابات محافظة عجلون التي تفتقر لفرص العمل، بينما يصطدم هذا الطموح بمعضلة التمويل، في وقت أسهمت العديد من المؤسسات الداعمة بجلب الأمل ونقل الشباب من حافة البطالة الى الريادة بالأعمال.
ففي مساع لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل للشباب في محافظة عجلون، حرصت جهات ومؤسسات مانحة وداعمة، إلى توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تنموية، وعقد دورات تدريبية في المحافظة، تضمن إنشاء مشاريع ناجحة وطموحة، ومن بينها ما نفذته المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبر تقديم منح لـ75 مشروعا خلال العامين الماضيين.
وفيما يرى مستفيدون من المنح أنها أنقذتهم من شبح البطالة، ووفرت لهم مشاريع يعتاشون منها، يؤكد القائمون على المؤسسة أنها تهدف إلى إحداث نقلة تنموية تتيح للفتيات والشباب المتعطلين عن العمل تنفيذ مشاريعهم الخاصة التي تتلاءم وخصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وتوفر فرص عمل دائمة للشباب المتعطل عن العمل.
وضمن هذا التوجه، فقد عملت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، على تقديم منح غير مستردة لـ(75) مشروعا في محافظة عجلون خلال العامين 2022-2023، وتدريب مباشر للقائمين على هذه المشاريع بهدف دعمهم لنجاح مشاريعهم الإنتاجية الجديدة في القطاعات السياحية والصناعية والحرفية والخدمية والزراعية وتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة، سعيا لزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، كما قامت المؤسسة بتقديم قروض ميسرة لـ156 مشروعا زراعيا ميكرويا صغيرا ومتوسطا.
أحد المستفيدين من منح المؤسسة، سليمان جميل القضاة، أكد أن المشاريع الممولة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، وخاصة السياحية منها، تعد من أبرز وأنجح المشاريع التي أصبحت بالفعل قصة نجاح كبيرة في المحافظة، بفضل المتابعة والإشراف الدائم ودراسة الجدوى الاقتصادية التي تشرف عليها المؤسسة من خلال كوادرها المميزة التي تتعامل مع المراجعين وأصحاب المشاريع، لافتا إلى أنه تحصل على منحة بقيمة 25 ألف دينار، ويجري العمل حاليا في مشروع المخيم خاصته، والذي هو مخيم كشفي وبيئي وسياحي لممارسة رياضة التحدي، وهو الأول من نوعه في المحافظة، والذي دعمته المؤسسة، وسيوفر العديد من فرص العمل.
وأكد أهمية دعم المشاريع الممولة والمحافظة على فرص العمل القائمة في ظل محدودية التعيين في القطاعين العام والخاص، وتجسيدا لمبدأ التشغيل بديلا عن التوظيف للشباب، خاصة للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويأمل حسان عريقات بأن يتحصل على الدعم من المؤسسة لتوسعة وتطوير صناعته الخفيفة التي امتهنها والمتمثلة بعمل الحقائب بأنواعها، خصوصا لطلبة المدارس، مؤكدا أن أكثر ما يعيقه هو توفر رأس المال المناسب، داعيا الجهات الداعمة إلى تقديم منح لإقامة مشاريع تنموية وابتكارية تسهم في تحسين دخل الأسر بعد تقديم جدوى اقتصادية لتلك المشاريع.
وكان المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" عبد الفتاح الكايد، اطلع، خلال زيارة، لمشاريع تم تقديم الدعم لها من المؤسسة في المجالات السياحية والخدمية، من بينها مشروع "عين جارا" للمنشآت الفندقية الممول سابقا من "جيدكو"، وبحث إمكانيات المساعدة على عملية التسويق المستقبلية لضمان استمرارية وديمومة المشروع، كما زار مشروع مطاعم وشلالات وادي راجب الذي يتسع لزهاء ألف زائر.
وأكد الكايد أن عجلون كان لها النصيب الأكبر من مساندة المؤسسة للمشاريع التي نفذت وسيتم التركيز عليها هذا العام؛ حيث ينتظرها مستقبل ونقلة نوعية تنموية، خاصة مع وجود التلفريك الذي يمثل الرؤية الملكية العزيزة التي تجسدت على أرض الواقع.
يذكر أنه تم في وقت سابق من هذا العام، وبهدف تعزيز النهج التشاركي ومبدأ التعاون بين المؤسسات الرسمية وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، قام مدير عام المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، بزيارات تفقدية للمشاريع الممولة من الصندوق والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في محافظة عجلون؛ حيث جرى خلال اللقاء تأكيد أهمية توحيد الجهود الحكومية للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الدور التكاملي للصندوق والمؤسسة من خلال الدعم الفني والتمويلي الذي تقدمه "جيدكو" والجانب التدريبي والتمويلي الذي يقدمه صندوق التنمية والتشغيل ضمن خطة عمل الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
مستشار المدير التنفيذي في مؤسسة "جيدكو" الدكتور صالح الغنانيم، أكد أن عجلون تتميز بطابعها السياحي والزراعي، موضحا أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن أنشطة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الذي تنفذه المؤسسة.
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع في المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر والبطالة، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في هذه المشاريع، مشيدا بجهود الجهات الداعمة لإقامة ومساندة أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، ومنها مؤسستا "جيدكو" ونهر الأردن.
وأكد أنه جرى، خلال مناقشة موازنة مجلس محافظة عجلون للعام المقبل، التركيز على قضايا الفقر والبطالة والشباب وضرورة تخصيص مبالغ جيدة من موازنة المجلس لصالح توفير بيئة ملائمة وداعمة لإقامة مشاريع تنموية في المحافظة من شأنها توفير فرص عمل لشباب وشابات المحافظة والاستفادة من ميزات المحافظة وخصوصيتها الزراعية والسياحية الفريدة من نوعها.
يشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، قرر، في وقت سابق، إنشاء وحدة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة تتولى توجيه الشباب، خاصة في المحافظات، وتشجيعهم على إقامة مشاريع صغيرة ذات جدوى اقتصادية وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
ووفقا لبيان صدر عن المؤسسة حينها، فإن الوحدة ستعمل على دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة فنياً وإدارياً وتسويقياً للوصول إلى بيئة مستدامة ومعايير دولية تزيد من تنافسيتها وتقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة.
كما ستعمل الوحدة على تعزيز مهاراتها وقدراتها الإدارية والفنية والتصديرية وتقديم المشورة لإنشاء المشاريع الاقتصادية وإعداد استراتيجياتها وتقييم حاجاتها، تماشيا مع قانون المؤسسة وبرامج العمل والمشاريع التي تنفذها والتي جعلت منها المظلة الوطنية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة.
يذكر أن مؤسسة نهر الأردن وقعت اتفاقية تعاون وشراكة مع المؤسسة الأردنية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية "جيدكو" ضمن مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل"، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وذلك عبر محور "تطوير ودعم مجموعات الادخار والائتمان والدعم الفني وتوجيه أعمال المشاريع الصغيرة والجمعيات"، استكمالا للمرحلة الأولى من البرنامج بتنفيذ من نهر الأردن و"جيدكو"، والتي شملت تأسيس وتطوير مجموعات الادخار والائتمان في عجلون ومادبا والبلقاء وجرش والمفرق، وذلك بهدف المساهمة في تحسين مستوى الدخل والحد من الفقر ومكافحة البطالة في تلك محافظات.
ويعد مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل" مبادرة زراعية تنموية تهدف إلى دمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة وتحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية، من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لهم وتفعيل مشاركتهم في سلاسل القيمة وبناء قدراتهم الفنية والريادية، وتشجيعهم على تشكيل مجموعات وجمعيات وتحسين كفاءة سلسلة القيمة وتطويرها من خلال زيادة حجم الصادرات من الخضار والفواكه، إضافة إلى توفير فرص عمل في المناطق الريفية.
المدير التنفيذي لـ"جيدكو" الدكتور ماهر المحروق، بين أنه تم توقيع اتفاقيات لدعم 100 منحة للمشاركين المستفيدين، منها 70 منحة جماعية و30 منحة فردية لدعم المشاريع الزراعية الإنتاجية في محافظات البلقاء، وعجلون، وجرش، والمفرق، ومادبا، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 250 ألف دولار.
واشتملت مقترحات المشاريع التي تقدمت للحصول على المنح، على أفكار ريادية لمشاريع إنتاجية زراعية من شأنها توفير فرص عمل للشباب والنساء، كما ستعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر في المحافظات المستهدفة.

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