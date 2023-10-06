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الهلال المنتشي في مطب الأخدود العنيد - جريدة الوطن السعودية

10/6/2023 11:20:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الهلال إلى المحافظة على صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين للجولة الثانية على التوالي وعدم التنازل عنها، حينما يحل ضيفا قويا على الأخدود، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة التاسعة للدوري.
ويملك الأخدود 7 نقاط، ويريد أن يثبت أنه قادر على مقارعة الكبار، فيما حصد الزعيم العائد بانتصار قاري مهم 20 نقطة، ويأمل في التمسك بالصدارة وعدم التفريط مجددا.
المناسبة
دوري روشن السعودي للمحترفين
الجولة
9
التوقيت
18:00
الملعب
مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
الأخدود
7 نقاط
الهلال
20 نقطة

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