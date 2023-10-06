الهلال المنتشي في مطب الأخدود العنيد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع الهلال إلى المحافظة على صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين للجولة الثانية على التوالي وعدم التنازل عنها، حينما يحل ضيفا قويا على الأخدود، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة التاسعة للدوري.
ويملك الأخدود 7 نقاط، ويريد أن يثبت أنه قادر على مقارعة الكبار، فيما حصد الزعيم العائد بانتصار قاري مهم 20 نقطة، ويأمل في التمسك بالصدارة وعدم التفريط مجددا.
المناسبة
دوري روشن السعودي للمحترفين
الجولة
9
التوقيت
18:00
الملعب
مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
الأخدود
7 نقاط
الهلال
20 نقطة
MENAFN06102023000089011017ID1107204890
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