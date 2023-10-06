في أبو ظبي.. برازيليون يبحثون فرص الأعمال في قطاع النفط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – أُسْدِلَ الِستار يوم الخميس 5 تشرين الأول / أكتوبر عن معرض قطاع النفط والغاز ADIPEC الذي أُقيمَ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث شَهِدَ مشاركة لـ 13 شركة برازيلية في جناح البرازيل في المعرض الذي نظمته الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasi)، كما شاركت إلى جانبها في هذا الحدث الذي حظي بأكثر من 160 ألف زائر منذ انطلاقته يوم الاثنين 2 تشرين الأول/أكتوبر، مؤسسات شريكة لـ ApexBrasi في تطوير التكنولوجية ونشر وجذب الاستثمارات.

ومن ضمن الهيئات التي شاركت في هذا الحدث، اتحاد صناعات ولاية ريو دي جانيرو (Firjan), الذي طور مشاريع ودراسات وقام بالترويج للقطاع الطاقي في ريو دي جانيرو, وهو المنتج البرازيلي الأكبر للنفط ومشتقاته. ووفقاً لتشياغو فايجو, مدير مشاريع النفط والغاز والمشاريع البحرية في (Firjan), فإن المشاركة البرازيلية في ADIPEC قد نمت خلال السنوات المنصرمة وهي أساسية وهامة ليس من ناحية جذب الاستثمارات فحسب وإنما لربط الشركات البرازيلية مع منتجين وعملاء محتملين من دول أخرى.

وأكد فاليجو قائلاً:“ما يلفت النظر للوهلة الأولى هي الشركات البرازيلية المشاركة في جناح ApexBrasil (في الصورة أعلاه) والتي كانت تعرض وتبحث عن صفقات الأعمال مع العالم, ليس برؤية تتركز كلياً وفقط على تلبية السوق الداخلية وإنما برؤية تشمل الانخراط في السوق العالمي“.

ووفقاً لـ ApexBrasil فقد شاركت في الجناح البرازيلي كل من الشركات البرازيلية التالية:

(Ouro Nova, Altave, Gascat, Geowellex, Sandech, Altus, Novus, Diesel Line Cambui, The Insight, Intcom, Pix Force, Deep Seed Solutions e Endeserv Inspeção).

كما أشار فاليجو كذلك إلى أن شركات نفطية كبيرة من الشرق الأوسط وآسيا كانت متواجدة في معرض ADIPEC, والتي عادة لا تشارك في فعاليات مماثلة في الأمريكيتين.

وأكد فاليجو كذلك أنه شَهِدَ مشاركة هيئات تعمل كجسر بين من يسعى للبيع ومن يطمح للشراء, حيث قال” من الجدير الاشارة إلى حضور منظمات وغرف تجارة تقوم بتسهيل الاجتماعات بين الشركات. ولا يوجد فقط شركات هنا وإنما يوجد كذلك وكلاء وهيئات لديها مهمة مؤسساتية للتقريب بين ممثلي هذه الصناعة. وهذا لا يحدث فقط في البرازيل وإنما في العالم أكمله, فمن المجدي أن نروج لهذه الروابط والاتصالات والقيام بتسهيل اللقاءات. لقد رأيت أجنحة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا حيث كانت تتضمن صالات لترويج الأعمال بين الشركات”.

التحول في الطاقة

وكانت مصفوفات الطاقة النظيفة إحدى المواضيع التي شهدها معرض ADIPEC, حيث تمت مناقشتها بين عارضين خلا مؤتمرين محددين: الأول حول الهيدروجين والآخر حول إزالة الكربون (عزل الكربون) وهو الموضوع الذي كان شعار المعرض لهذا العام. ووفقاً لفاليجو فإن المشاركين في هذه اللقاءات يرون بأنه من الصعب بالنسبة للعالم الوصول إلى صفر انبعاثات للكربون (المنبعث بشكل رئيسي من محروقات النفط ومشتقاته) حتى العام 2050, ولكن من الضروري البحث عن بدائل لتغيير هذا المسار.

ويقول فاليجو أنه من ضمن المواضيع التي بحثتها المؤتمرات المواكبة لهذا الحدث, كيفية الحصول على الطاقة الكهربائية من موارد الطاقة التي لا تنبعث عنها غازات الدفيئة. وإن الهيدروجين الأخضر والذي يتعبر أحد الحلول النظيفة من الممكن ألا يكون“أخضراً كلياً” في حال كانت الكهرباء الضرورية لإنتاجه يتم توليدها من الوقود الاحفوري. ويضيف فاليجو” إن الجزء الأكبر من الهيدروجين الذي يجب أن يتم انتاجه في البداية تجارياً سيكون من الغاز الطبيعي”.

في خطابه في اليوم الافتتاحي لهذا الحدث، قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 28 سلطان الجابر أن أكثر من 20 شركة نفطية تعهدت بالوصول إلى صفر انبعاثات من انبعاثاتها لثاني أكسيد الكربون حتى العام 2050.

وأكد رئيس مؤتمر COP 28 قائلاً:“إنني أؤمن وبشدة بأن هذه الصناعة بالذات التي أدت في الماضي إلى الازدهار الانساني ستكون أساسية لحل التحديات العالمية التي نواجه اليوم”.

وإضافة لكونه رئيس مؤتمر COP28 المزمع عقده في تشرين الثاني / نوفمبر في دُبَي، يشغل الجابر منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ADNOC شركة النفط الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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