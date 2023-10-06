وزارة الدفاع التركية: ضربات جوية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، تنفيذ الجيش ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الضربات الجوية في شمال سوريا "دمرت 15 هدفا منها مخابئ ومستودعات".

وأضاف البيان أن الضربات الجوية أسفرت عن "تحييد العديد من المسلحين".

ولم يذكر البيان المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية التركية.

وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان "كما حدث في العراق، سيستمر تدمير جميع قدرات ومصادر دخل المنظمة الإرهابية في سوريا بطريقة منهجية".

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في بيان إنه تم "تحييد" اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة أغري الشرقية في اشتباك مع القوات الخاصة خلال عملية بطائرات مسيرة قتالية ودعم مروحيات هجومية.

وأشار قايا إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 75 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني في عملية شملت 11 منطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في وقت سابق مسؤوليته عن التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي في أنقرة وأدى إلى مقتل منفذي الهجوم الاثنين وإصابة شرطيين.

كذلك شنت القوات التركية في وقت سابق من يوم الجمعة هجوما على المسلحين الأكراد في شمال سوريا وشرق تركيا، وقالت أنقرة إنها ستواصل تدمير قدرات المسلحين في جميع أنحاء المنطقة وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع أن الجيش "حيّد" 26 مسلحا كرديا في شمال سوريا خلال الليل ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية.

ووفق أنقرة فإن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سوريا مساء الخميس.