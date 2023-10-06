كيسيه يقود الأهلي لهزيمة الاتحاد في ديربي جدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - سجل فرانك كيسيه هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول بينما ألغى الحكم هدفين لكريم بنزيمة ليخرج الأهلي منتصرا 1-صفر على الاتحاد حامل اللقب في قمة جدة بدوري روشن السعودي يوم الجمعة.

افتتح كيسيه التسجيل للأهلي بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار حارس الاتحاد في الدقيقة 31.

وبعد أن أهدر بنزيمة العديد من الفرص المحققة من بينها كرة في القائم خلال المباراة، ظن اللاعب الفرنسي أنه أدرك التعادل للاتحاد في الدقيقة 70 بعد عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء أنهاها الفرنسي بتسديدة سكنت الشباك.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو بسبب وجود خطأ على البرازيلي إيجور كورونادو مع مدافع الأهلي.

كما ألغى الحكم هدفا آخر لبنزيمة قبل صافرة النهاية بسبب التسلل.

وشهدت المباراة تألق إدوار مندي حارس الأهلي الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز الخامس وهو نفس رصيد الاتحاد الرابع.

استهل الأهلي المباراة بقوة وألغى له الحكم هدفا في الدقيقة الثامنة بسبب التسلل بعد تسديدة قوية من رياض محرز لم يتمكن مارسيلو غروهي حارس الاتحاد من الإمساك بها ليستغلها فراس البريكان بتسديدة داخل الشباك.

وبعد ثلاث دقائق انفرد بنزيمة لاعب الاتحاد بالمرمى وأطلق تسديدة قوية تصدها لها الحارس مندي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 13 بعد سقوط كيسي لاعب الأهلي عقب تدخل قوي من دفاع الاتحاد. واستأنف كيسيه المباراة بعد أن لف الأطباء رأسه بضمادات.

وافتتح كيسيه التسجيل للأهلي بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 43 انطلق نغولو كانتي لاعب الاتحاد من وسط الملعب إلى منطقة الجزاء وأطلق تصويبة قوية مرت بجوار القائم.

وأهدر بنزيمة فرصة إدراك التعادل للاتحاد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما سدد اللاعب الفرنسي المنفرد بالمرمى تماما في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني أهدر الاتحاد فرصة أخرى للتعادل بعد تمريرة رائعة ومتقنة من بنزيمة إلى رومارينيو الذي سدد لكن ميندي أنقذ الموقف.

وبعدها راوغ مهند الشنقيطي دفاع الأهلي ببراعة وأطلق تصويبة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 85 أطلق كانتي تصويبة صاروخية من داخل المنطقة تصدى لها ميندي ببراعة مع اندفع الاتحاد لإدراك التعادل.