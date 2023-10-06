هدية من الحكومة الأمريكية مقابل شراء سيارة كهربائية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دعماً للطاقة النظيفة، وفي إطار محاولة الحكومات للحد من آثار الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات، أصدرت الحكومة الأمريكية حزمة من المزايا التشجيعية لأصحاب السيارات الكهربائية.
أصبح من المقرر أن يحصل مشترو السيارات والمركبات الكهربائية على إعفاءات ضريبية أمريكية خلال العام المقبل 2024، حيث سيتمكن الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة كهربائية أو هجينة جديدة أو مستعملة من الحصول على إعفاءات على ضريبة الدخل وقت الشراء.
قبل هذا القرار، كان يجب على المقبلين على الشراء أو أولئك الذين اشتروا سيارة كهربائية أو هجينة هذا العام، الانتظار حتى يقدموا إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية الخاصة بهم للحصول على المزايا فعليًا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الاعتمادات شبه الفورية البالغة 7500 دولار أمريكي للسيارة الجديدة، و4000 دولار أمريكي للسيارة المستعملة من شأنها أن تخفض تكاليف الشراء للمستهلكين وتساعد تجار السيارات من خلال زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، تقول الحكومة إن الناس يمكنهم الحصول على الاعتمادات الكاملة من التجار بغض النظر عن المبلغ المستحق عليهم في الضرائب الفيدرالية.
ويجب أن تكون المركبات مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في القانون، ويجب أن يقل دخل المشترين عن الحدود المنصوص عليها، وهي دخل سنوي إجمالي بمعدل 150 ألف دولار إذا كان الشخص أعزب، و225 ألف دولار إذا كان رب أسرة.
كما يجب على التجار أن يحملوا تراخيص حكومية أو محلية من أجل تقديم الاعتمادات، ويجب عليهم التسجيل على موقع ويب خدمة الإيرادات الداخلية.
وقال المسؤولون إنه بعد أن يقوم التجار بتسليم أوراق المبيعات، يمكن للتجار أن يتوقعوا الحصول على مدفوعات من الحكومة في غضون 72 ساعة تقريبًا.
ومن أهم شروط الحصول على هذه المزايا أن تكون السيارة الكهربائية مؤهلة، بمعنى أن يكون قد تم تصنيع مكوناتها في أمريكا الشمالية. في حين أنه لا يمكن أن يزيد سعر بيع السيارات الكهربائية المستعملة عن 25 ألف دولار.
وجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة قد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 50.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما دفع حصة سوق السيارات الكهربائية إلى الارتفاع قليلاً إلى 7.5%.
وقد اشترى المستهلكون الأمريكيون 875.798 سيارة كهربائية في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/ايلول من هذا العام.
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