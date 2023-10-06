هدية من الحكومة الأمريكية مقابل شراء سيارة كهربائية

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعماً للطاقة النظيفة، وفي إطار محاولة الحكومات للحد من آثار الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات، أصدرت الحكومة الأمريكية حزمة من المزايا التشجيعية لأصحاب السيارات الكهربائية.

أصبح من المقرر أن يحصل مشترو السيارات والمركبات الكهربائية على إعفاءات ضريبية أمريكية خلال العام المقبل 2024، حيث سيتمكن الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة كهربائية أو هجينة جديدة أو مستعملة من الحصول على إعفاءات على ضريبة الدخل وقت الشراء.

قبل هذا القرار، كان يجب على المقبلين على الشراء أو أولئك الذين اشتروا سيارة كهربائية أو هجينة هذا العام، الانتظار حتى يقدموا إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية الخاصة بهم للحصول على المزايا فعليًا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الاعتمادات شبه الفورية البالغة 7500 دولار أمريكي للسيارة الجديدة، و4000 دولار أمريكي للسيارة المستعملة من شأنها أن تخفض تكاليف الشراء للمستهلكين وتساعد تجار السيارات من خلال زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، تقول الحكومة إن الناس يمكنهم الحصول على الاعتمادات الكاملة من التجار بغض النظر عن المبلغ المستحق عليهم في الضرائب الفيدرالية.

ويجب أن تكون المركبات مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في القانون، ويجب أن يقل دخل المشترين عن الحدود المنصوص عليها، وهي دخل سنوي إجمالي بمعدل 150 ألف دولار إذا كان الشخص أعزب، و225 ألف دولار إذا كان رب أسرة.



كما يجب على التجار أن يحملوا تراخيص حكومية أو محلية من أجل تقديم الاعتمادات، ويجب عليهم التسجيل على موقع ويب خدمة الإيرادات الداخلية.



وقال المسؤولون إنه بعد أن يقوم التجار بتسليم أوراق المبيعات، يمكن للتجار أن يتوقعوا الحصول على مدفوعات من الحكومة في غضون 72 ساعة تقريبًا.

ومن أهم شروط الحصول على هذه المزايا أن تكون السيارة الكهربائية مؤهلة، بمعنى أن يكون قد تم تصنيع مكوناتها في أمريكا الشمالية. في حين أنه لا يمكن أن يزيد سعر بيع السيارات الكهربائية المستعملة عن 25 ألف دولار.

وجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة قد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 50.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما دفع حصة سوق السيارات الكهربائية إلى الارتفاع قليلاً إلى 7.5%.

وقد اشترى المستهلكون الأمريكيون 875.798 سيارة كهربائية في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/ايلول من هذا العام.