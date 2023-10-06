رئيس الدولة يستقبل وفد الكونغرس الأمريكي ويبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم السيناتور جوني إيرنست عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق.

وتناول اللقاء ــ الذي جرى في قصر الشاطئ ــ علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على جميع المستويات وسبل دفعه إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعمل المشترك لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع لصالح تنمية شعوبه وتقدمها وازدهارها.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق لعضو مجلس الشيوخ الأميركي.