رئيس كوت ديفوار يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة في تعديل وزاري كبير



أقال رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، رئيس وزراء البلاد وحل الحكومة، بحسب اعلان مسؤول بارز يوم الجمعة، في تعديل وزاري كبير في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وقال الأمين العام للرئاسة، عبد الرحمن سيسي، في بيان إن رئيس الوزراء باتريك أتشي أقيل مع أعضاء حكومته بعد اصدار الرئيس مرسوما بذلك.

حل على كوت ديفوار، التي تستعد لإجراء انتخابات عام 2025، ثلاثة رؤساء للوزراء منذ عام 2020. وخلف أتشي حامد باكايوكو، الذي توفي بمرض السرطان في مارس 2021. وكان سلف باكايوكو قد توفي أيضا في المنصب متأثرا بمرض.

وقال سيسي "الرئيس يعبر عن امتنانه لرئيس الوزراء باتريك آتشي ولجميع أعضاء الحكومة لالتزامهم بخدمة الأمة خلال السنوات الماضية". وأضاف أن المسؤولين المنتهية ولايتهم سيواصلون مهامهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة في وقت لاحق من الشهر.

وفي سبتمبر أعلن واتارا عن تعديل وزاري بعد انعقاد مجلس شيوخ البلاد وانتخاب رئيسه الجديد.

ويتولى أتشي رئاسة الوزراء منذ أبريل نيسان 2022، عندما أجرت الحكومة آخر تعديل وزاري.