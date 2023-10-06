انطلاق عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس اليوم

تنطلق، اليوم، عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويبدأ التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الدولة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل مساء اليوم.

جاهزية تامة

واعتبرت اللجنة الوطنية للانتخابات أن يوم الانتخاب الرئيس يمثل فرصة للناخبين الذين لم يصوتوا خلال فترة التصويت المبكر 4 و5 أكتوبر، وأمس المخصص للتصويت عن بُعد فقط، للمشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني، حيث سيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت، وإعلان القائمة الأولية للفائزين في الانتخابات.

وحثت اللجنة جميع الناخبين على تفعيل نظام الهوية الرقمية وتحميل تطبيقي «شارك للإمارات» و«اللجنة الوطنية للانتخابات»؛ ليتمكنوا من التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم خارجها.

وأكدت اللجنة على جاهزية كل مراكز الانتخاب التامة والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت؛ حيث تم توفير كل الإمكانات التي تضمن أعلى معايير الدقة للعملية الانتخابية، وتمكن الناخبين من التصويت بيسر وسهولة.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت في يوم الانتخاب الرئيس، منوهة بضرورة الإسراع في الخروج من مركز الانتخاب بعد إتمام عملية التصويت، لإفساح المجال لغيرهم من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان الشخص مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

كما دعت اللجنة جميع المرشحين ووكلائهم ومؤيديهم إلى الامتناع عن ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة؛ تنفيذاً لحكم المادة (35/2) من التعليمات التنفيذية للانتخابات.

ولفتت اللجنة إلى أنه يتاح للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز انتخاب سواء في الإمارة التي ينتمي إليها أم في أي إمارة أخرى.

مراكز التصويت

وتضم مراكز الانتخاب المعتمدة للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيس 24 مركزاً، موزعة على الإمارات على النحو التالي: 9 مراكز في إمارة أبوظبي، منها 3 في مدينة أبوظبي ومقارها: مركز أبوظبي للطاقة، جامعة زايد، مجلس الهواشم، و3 في منطقة الظفرة، ومقارها قاعة أفراح مدينة زايد، قاعة أفراح مدينة غياثي، قاعة أفراح السلع، و3 في منطقة العين، ومقارها مركز العين للمؤتمرات، قاعة أفراح الوقن وقاعة أفراح الهير.

بينما يبلغ عدد مراكز الانتخاب في دبي 3، ومقارها: قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة أفراح حتا، مجلس الخوانيج، إضافة إلى 5 مراكز انتخاب في الشارقة، ومقارها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نادي مليحة الثقافي الرياضي، مجلس ضاحية البستان، مركز إكسبو خورفكان ومجلس ضاحية خور كلباء.

كما تم تحديد مركزين انتخابيين في عجمان، ومقارهما قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، مركز سند للخدمات في منطقة مصفوت، إضافة إلى تحديد مركزين في إمارة رأس الخيمة، ومقارهما مركز إكسبو ومركز شباب الغيل، ومركزين في الفجيرة، ومقارهما مركز الفجيرة للمعارض ومركز دبا للمعارض، فضلاً عن تحديد مركز انتخابي واحد في أم القيوين ومقره قاعة الاتحاد للمناسبات.

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