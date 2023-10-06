صور أقمار صناعية تظهر زيادة كبيرة في حركة السكك الحديدية عبر الحدود الروسية الكورية الشمالية



أظهرت صور أقمار صناعية التقطت خلال الأيام القليلة الماضية زيادة كبيرة في حركة السكك الحديدية عبر الحدود بين كوريا الشمالية وروسيا، حسبما قال مرصد أمريكي يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن نقل محتمل للأسلحة في أعقاب القمة التي عقدت الشهر الماضي بين رئيسي البلدين.

ونقلا عن صور تم التقاطها يوم الخميس، ذكر مشروع "بيوند باراليل"، التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، أن هناك عددا "غير مسبوق" من عربات السكك الحديدية للشحن يبلغ إجمالي عددها حوالي 73 عربة في محطة تومانجانج للسكك الحديدية في راسون، وهي مدينة حدودية كورية شمالية مع روسيا.

وقال إن مستوى حركة المرور أكبر بكثير مقارنة بما راقبه المشروع في المحطة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حتى مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وقال المشروع في تقرير "في ظل أن كيم وبوتين ناقشا بعض التبادلات والتعاون العسكري في قمتهما الأخيرة، فإن الزيادة الكبيرة في حركة السكك الحديدية تشير على الأرجح إلى إمدادات أسلحة وذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا".