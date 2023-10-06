«إنترناشيونال تيك جروب» تستحوذ على 10 % من «فينكس جروب»

أعلنت الشركة العالمية القابضة أن شركة ((إنترناشيونال تيك جروب)) التابعة والمملوكة لها بشكل كامل أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 10 % من شركة ((فينكس جروب بي ال سي)). وتعمل الشركة حالياً على استكمال كل المعاملات المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة الموقعة.

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