«ألِف» العقارية تطلق منطقة «ألما» بالشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة ((ألِف)) العقارية عن إطلاق المنطقة الثانية ((ألما))، الواقعة ضمن مشروعها العقاري الرئيسي ((حيان)). يأتي ذلك في أعقاب النجاح البارز الذي حققه إطلاق المنطقة الأولى ((أريم)) في ((حيان)) بالشارقة، مما يعزز التزام المجموعة بتوفير مساحات معيشة استثنائية تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة العصرية.
وتساعد منطقة ((ألما)) في تنامي المشروع العقاري الأكبر ((حيان)) الذي يضم أربع مناطق مختلفة، ويتألف من 1882 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليارات درهم، ويمتد على مساحة 8.7 ملايين قدم مربع، مما يوفر تجربة نابضة للحياة، وسط أحضان الطبيعة، لا مثيل لها.
وتتميز منطقة ((ألما)) بإطلالة مباشرة على المركز المجتمعي في ((حيان))، وأكبر بحيرة قابلة للسباحة، بخصوصية فريدة متوائمة من معايير الجودة العالمية، وأرقى المرافق الخدمية ووسائل الراحة. وتتألف منطقة ((ألما)) من 299 وحدة سكنية، تضم مجموعة من الفلل ومنازل التاون هاوس، المكونة من 2 إلى 6 غرف نوم، تضفي مساحات معيشة مثالية تتناسب مع جميع احتياجات القاطنين.
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