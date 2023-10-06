Saturday, 07 October 2023 06:00 GMT

«ألِف» العقارية تطلق منطقة «ألما» بالشارقة

10/6/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ((ألِف)) العقارية عن إطلاق المنطقة الثانية ((ألما))، الواقعة ضمن مشروعها العقاري الرئيسي ((حيان)). يأتي ذلك في أعقاب النجاح البارز الذي حققه إطلاق المنطقة الأولى ((أريم)) في ((حيان)) بالشارقة، مما يعزز التزام المجموعة بتوفير مساحات معيشة استثنائية تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة العصرية.

وتساعد منطقة ((ألما)) في تنامي المشروع العقاري الأكبر ((حيان)) الذي يضم أربع مناطق مختلفة، ويتألف من 1882 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليارات درهم، ويمتد على مساحة 8.7 ملايين قدم مربع، مما يوفر تجربة نابضة للحياة، وسط أحضان الطبيعة، لا مثيل لها.

وتتميز منطقة ((ألما)) بإطلالة مباشرة على المركز المجتمعي في ((حيان))، وأكبر بحيرة قابلة للسباحة، بخصوصية فريدة متوائمة من معايير الجودة العالمية، وأرقى المرافق الخدمية ووسائل الراحة. وتتألف منطقة ((ألما)) من 299 وحدة سكنية، تضم مجموعة من الفلل ومنازل التاون هاوس، المكونة من 2 إلى 6 غرف نوم، تضفي مساحات معيشة مثالية تتناسب مع جميع احتياجات القاطنين.

MENAFN06102023000110011019ID1107204798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث