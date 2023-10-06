«ألِف» العقارية تطلق منطقة «ألما» بالشارقة

أعلنت مجموعة ((ألِف)) العقارية عن إطلاق المنطقة الثانية ((ألما))، الواقعة ضمن مشروعها العقاري الرئيسي ((حيان)). يأتي ذلك في أعقاب النجاح البارز الذي حققه إطلاق المنطقة الأولى ((أريم)) في ((حيان)) بالشارقة، مما يعزز التزام المجموعة بتوفير مساحات معيشة استثنائية تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة العصرية.

وتساعد منطقة ((ألما)) في تنامي المشروع العقاري الأكبر ((حيان)) الذي يضم أربع مناطق مختلفة، ويتألف من 1882 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.5 مليارات درهم، ويمتد على مساحة 8.7 ملايين قدم مربع، مما يوفر تجربة نابضة للحياة، وسط أحضان الطبيعة، لا مثيل لها.

وتتميز منطقة ((ألما)) بإطلالة مباشرة على المركز المجتمعي في ((حيان))، وأكبر بحيرة قابلة للسباحة، بخصوصية فريدة متوائمة من معايير الجودة العالمية، وأرقى المرافق الخدمية ووسائل الراحة. وتتألف منطقة ((ألما)) من 299 وحدة سكنية، تضم مجموعة من الفلل ومنازل التاون هاوس، المكونة من 2 إلى 6 غرف نوم، تضفي مساحات معيشة مثالية تتناسب مع جميع احتياجات القاطنين.