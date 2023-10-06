«تعليم القابضة» توصي بتوزيع أرباح %11 نقداً

«تعليم القابضة» توصي بتوزيع أرباح %11 نقداً
التاريخ
10/6/2023 7:24:22 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أوصى مجلس إدارة ((تعليم القابضة)) بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 11% (ما يعادل 11 فلساً لكل سهم) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية 31 أغسطس 2023.
كما تنظر عمومية الشركة مقترح مكافأة مجلس الإدارة والتي تبلغ 3.675 ملايين درهم خلال الجمعية العمومية السنوية المقررة 31 الجاري.
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