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«تعليم القابضة» توصي بتوزيع أرباح %11 نقداً

10/6/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوصى مجلس إدارة ((تعليم القابضة)) بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 11% (ما يعادل 11 فلساً لكل سهم) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية 31 أغسطس 2023.

كما تنظر عمومية الشركة مقترح مكافأة مجلس الإدارة والتي تبلغ 3.675 ملايين درهم خلال الجمعية العمومية السنوية المقررة 31 الجاري.

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