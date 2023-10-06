صندوق النقد الدولي: توقعات بنمو ضعيف للاقتصاد العالمي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إنها لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل ضعيف.

وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي خلال كلمة ألقتها في مدينة أبيدجان الإيفوارية ،أمس، على أن ((الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة)).

ولكن على الرغم من الطلب القوي على الخدمات والتقدم المحرز في مكافحة ارتفاع أسعار المستهلك، إلا أن معدل النمو العالمي ظل ضعيفاً. وكان أقل بكثير من - 3.8% المتوسط السنوي منذ عام 2000 وحتى ما قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة.

وقالت جورجيفا إن العالم خسر نحو 3.7 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي منذ عام 2020 بسبب ((الصدمات المتتالية))، في إشارة إلى الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الخسائر موزعة بشكل غير متساو إلى حد كبير، وكانت الدول الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً.

وسيقدم صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الجديدة الثلاثاء المقبل خلال اجتماعه السنوي في مراكش بالمغرب. وقالت جورجيفا إن مكافحة التضخم المرتفع لا تزال تمثل أولوية فيما واصلت العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم رفع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة في خطوات تستهدف إحتواء آثار التضخم وكبح جماح غلاء الأسعار الذي يعاني منه المستهلكون على مستوى العالم. (واشنطن- د ب أ)