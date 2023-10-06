«الاقتصاد» وغرفة أبوظبي تعززان التعاون مع الهند

نظمت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء أعمال مشتركاً مع وفد رفيع المستوى من الهند، برئاسة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، ضم أكثر من 20 رئيساً تنفيذياً لعدد من أبرز الشركات الهندية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث ناقش الحضور آليات التعاون المستقبلي وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالعلاقات المتنامية باستمرار بين الإمارات والهند، خصوصاً بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، مؤكداً التزام الإمارات بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومصممي السياسات في كلا البلدين لتحقيق مزيد من الازدهار والنمو لكليهما.

وقال: ((العلاقات الإماراتية - الهندية اليوم هي في أفضل حالاتها منذ البدء الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل أكثر من 50 عاماً، وقد قرّبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقتصادين أكثر، وعززت التبادل التجاري والاستثمارات ورسخت منصة متينة للتعاون المستقبلي المشترك، مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية وتعزيز الحوار، وترسيخ شبكات العلاقات، التي تتطور إلى شراكات مثمرة تفيد الجانبين))، وأضاف: ((أتطلع لمواصلة العمل مع بيوش غويال لضمان تحقيق الاتفاقية الشاملة مزيداً من النتائج النوعية الملموسة مستقبلاً)).