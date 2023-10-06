تقرير الوظائف الأمريكية يضغط على «وول ستريت»

تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية عند الفتح أمس، بعد أن أدى تقرير الوظائف القوي إلى تفاقم المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة طويلة.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 78.87 نقطة أو 0.24 % إلى 33040.70 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 23.40 نقطة، أو 0.55 % إلى 4234.79 نقطة. كما انخفض مؤشر ناسداك 92.16 نقطة، أو 0.70 %، إلى 13127.68 نقطة.

وزاد نمو الوظائف الأمريكية في سبتمبر بما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع سعر الفائدة مجدداً هذا العام رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها عن الوظائف إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألفاً سابقاً. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 170 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين 90 ألفاً و256 ألفاً. وظل معدل البطالة دون تغيير عند أعلى مستوى في 18 شهراً وهو 3.8 %. وصعدت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليسجل ارتفاعاً لثاني جلسة على التوالي.