98 % إنجاز مشروع «بارك أفينيو 2»

أعلنت ((عزيزي)) للتطوير العقاري أن مشروعها ((بارك أفينيو 2)) في مدينة محمد بن راشد حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 98%، في مؤشر يعكس التزام ((عزيزي)) للتطوير بسرعة الإنشاءات والتقدم بثبات، وفقاً للجدول الزمني لموعد التسليم المقرر في الربع الرابع من العام الجاري.

ويعتبر ((بارك أفينيو 2)) مجمعاً سكنياً حيوياً، يمتاز بالربط الجيد مع محيطه، ويتمتع بموقع استراتيجي في واحدة من أكثر المناطق المرشحة للنمو، وأكثرها جاذبية في دبي، ويضم 372 وحدة سكنية، و29 مساحة للبيع بالتجزئة داخل المباني، التي تتميز بمجموعة من المرافق، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، وحمامات السباحة.

وتشهد أعمال الإنشاءات في ((بارك أفينيو 2)) تقدماً سريعاً وملحوظاً، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكلية والطابوق والتكسية الداخلية والبلاط 100 %؛ فيما تبلغ نسبة الإنجاز في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية 99%؛ أما الأعمال الخارجية فقد اكتملت بـ98%؛ وتم استكمال حمامات السباحة والواجهات بـ99%، ويبلغ إجمالي القوى العاملة في جميع مباني ((بارك أفينيو)) حالياً 425 فرداً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة ((عزيزي للتطوير العقاري)): نعبر عن سعادتنا بالتقدم السريع في أعمال الإنشاءات في ((بارك أفينيو 2))، ونتطلع إلى استكماله بشغف خلال الأسابيع المقبلة. يجسد المشروع أرقى معايير الرفاهية، فقد حرصنا على تصميم كل تفاصيله بعناية ليسهم في إعادة تشكيل مفهوم الفخامة في صناعة العقارات، واليوم يعد هذا المشروع نموذجاً لالتزامنا الراسخ تجاه الحفاظ على الجودة والتميز، حيث يوفر للسكان نمط حياة فريدة، تمزج بين التصميم المعاصر والراحة، التي لا تضاهى، ليكون بذلك الملاذ الأمثل لتحقيق طموحات السكان وأحلامهم.

ويقوم تصميم المشروع حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح، الذي يسهل الوصول إليه.