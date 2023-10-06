«دبي الجنوب» تنجز مشروع «فلل النبض»

أعلنت دبي الجنوب للعقارات، الانتهاء من مشروع ((فلل النبض))، الذي يمتاز بموقع استراتيجي ضمن المنطقة السكنية بدبي الجنوب. وحظي المشروع باهتمام كبير منذ إطلاقه، حيث أقبل المستثمرون على شراء جميع وحداته، البالغ عددها 342 فيلا.

ويمتاز المشروع بموقعه الاستراتيجي على امتداد شارع إكسبو، وسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسة في المدينة، ويضم وحدات تاون هاوس واسعة، مكونة من غرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى فلل شبه مستقلة من أربع غرف، وتأتي كل واحدة منها مجهزة بمطبخ مغلق، وحديقة خاصة، وغرفة للخادمة، وغرفة للتخزين ومكتب، بالإضافة إلى غرفة للغسيل.

وقال نبيل الكندي المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: يسعدنا الإعلان عن الانتهاء من مشروع ((فلل النبض))، بعد إطلاقه الناجح، والطلب الهائل من العملاء، لإدراكهم القيمة المضافة التي يضمنها العيش في المنطقة السكنية بدبي الجنوب. إن هذه المنطقة تمثل مفهوماً مبتكراً للحياة الحضرية، من خلال اتصالها السلس بأشهر معالم دبي عبر الطرق الرئيسة وخطوط المترو.

وتعمل دبي الجنوب على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة لمستأجريها، بما في ذلك مدرسة تعتمد المنهج البريطاني، حيث بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المقرر أن تفتح باب التسجيل للطلاب في نهاية العام. وتم تعزيز المشروع أيضاً بالحدائق العامة والملاعب الرياضية والمحلات التجارية وهايبر ماركت تبلغ مساحته 50,000 قدم مربعة، تم افتتاحه مارس الماضي ، ومسجد ومحطة بترول، وخط عام للحافلات، يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو. وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة، يستمتعون بنمط الحياة المميز، ومجموعة من المرافق، والعديد من المجمّعات السكنية المسورة، التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.

وتعتبر دبي الجنوب موطناً لمجمع متكامل من العقارات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة المتاحة بنظامي التملك الحر والاستئجار.