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إطلاق مبادرة «ألف جناح» لتدريب 1000 طالب بقطاع الطيران في رأس الخيمة

10/6/2023 7:24:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي، الالتزام بمواصلة تطوير وازدهار قطاع الطيران المدني في الدولة، وتعزيز القطاع كله بالقدرات الوطنية بالعمل مع الإمارات الأخرى على ذلك، والتواصل عالمياً، مشيراً إلى إطلاق مبادرة ((ألف جناح))، التي تستهدف تدريب وتعريف 1000 طالب وطالبة بخدمات الطيران المدني والمطارات، وخلق فرص ومسارات رحبة للارتقاء بمسيرة قطاع الطيران المدني تأسيساً على إسهامات كوادرنا المواطنة الشابة.

وأوضح القاسمي، خلال فعاليات الاحتفال بيوم ((الطيران المدني الإماراتي)) تحت شعار ((مستقبل الطيران بأيدٍ إماراتية)) بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، أن القطاع يسهم بنحو 200 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 37% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مؤكداً أن صناعة الطيران متغيرة باستمرار، ومليئة بالفرص الوظيفية الاستثنائية، وجاء الالتزام الراسخ من دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، بالارتقاء بمسيرة قطاع الطيران المدني في الدولة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز القطاع كله بالقدرات الوطنية.

وأكد القاسمي أن الإمارات حققت لحظة فارقة بمقاييس التطور العالمي في صناعة الطيران المدني، عبر رصد مؤشرات النمو المتسارعة في حركة الطيران المدني من الإمارات إلى دول العالم.

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