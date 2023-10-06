«أبوظبي الأول» يطرح أكبر إصدار سندات الشق الثاني المقومة بالدولار في المنطقة

أعلن بنك أبوظبي الأول، طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار 26 سبتمبر الماضي وبلغت قيمة الإصدار مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32 % في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.

كما نجح ((أبوظبي الأول)) في تخصيص 79 % من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط. وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليارات دولار بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه البنك لأي من إصداراته حتى الآن.

وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي.

ونجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار.

وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمراً، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.

ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في 2023.