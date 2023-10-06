«ميريد» تتعاون مع «ميراج» لتطوير معلم سكني جديد في دبي

كشفت شركة التطوير العقاري العالمية ((ميريد)) رسمياً عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة ((ميراج)) للاستشارات، ويهدف هذا التعاون إلى دفع حدود التصميم والهندسة المعمارية في دبي، من خلال مشروع سكني فريد من المتوقع أن يصبح أحد المعالم البارزة في أفق دبي.

وسيحتوي المشروع الراقي عند اكتماله على 311 شقة، ومن المقرر أن يصبح معلماً بارزاً يمكن رؤيته من جميع أنحاء دبي، ويجمع المشروع بين خبرات ((ميريد)) العالمية، وإبداع ((ميراج)) الاستثنائي في التصميم والهندسة المعمارية لتحقيق تجربة مثالية، حيث يوفر للسكان وسائل راحة عالمية المستوى، بما في ذلك المنتجعات الصحية، المطاعم، نادٍ للأطفال، منطقة شواء، حمام سباحة إنفينيتي، صالة للألعاب الرياضية، مناطق لممارسة اليوغا، منافذ البيع بالتجزئة وغيرها الكثير، ومن المقرر أن تستمر مرحلة التصميم واختيار المقاول المناسب لمدة عام واحد، تليها مرحلة البناء الرئيسية، والتي من المقرر أن تنتهي خلال ثلاث سنوات، بما في ذلك تسليم الوحدات للعملاء.

وتتمتع ((ميراج)) بسجل حافل في تنفيذ المشاريع البارزة في دبي مثل فندق العنوان جراند كريك، وجزيرة بلوواترز، مما يجعلها الشريك المثالي كونها مستشاراً رئيسياً متعدد التخصصات لتصميم هذا المشروع السكني الراقي الجديد لشركة ميريد، والإشراف عليه، ويشمل دور ((ميراج)) التصميم والهندسة المعمارية والجيوتقنية والمناظر الطبيعية وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن ((ميريد)) نجحت باستقطاب ألمع المواهب المتخصصة، بما في ذلك المهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي للمشروع للعمل بشكل وثيق مع ((ميراج)).

وقال راميل جولييف، الرئيس التنفيذي لشركة ((ميريد)): تأتي خبرة ((ميراج)) الواسعة في تصميم المشاريع والمساكن الفاخرة ومشاريع الضيافة الفندقية من فئة الخمس نجوم دافعاً رئيساً وراء كونها الخيار الأمثل لهذا المشروع الجديد، الذي يتطلب منظوراً جديداً ورؤية جديدة. ومع الجمع بين الخبرة المحلية الضليعة لشركة ((ميراج)) وكفاءة ((ميريد)) على الساحة العالمية للتطوير العقارية فإن هذا المشروع السكني الجديد سيكون بارزاً حقاً من جميع الجوانب، من اللمسات النهائية الراقية إلى وسائل الراحة العالمية، التي تركز على احتياجات السكان.

من جهته، قال عمار طحيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة ((ميراج)): تفتخر ((ميراج)) بكل مشروع نقدّمه، وهذا المشروع الجديد من ((ميريد)) يتماشى تماماً مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز سجلنا الحافل في تصميم وتسليم أبرز المعالم في المنطقة.